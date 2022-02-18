Okko покажет спектакли фестиваля «Золотая Маска online»

Онлайн-кинотеатр Okko выступит генеральным digital-партнером фестиваля «Золотая Маска online» 2022 года. Прямые трансляции трех постановок, отмеченных экспертами Национальной театральной Премии, а также церемонии вручения наград Фестиваля «Золотая Маска» пройдут в онлайн-кинотеатре Okko в марте и апреле. Записи спектаклей останутся доступны в течение года бесплатно для всех зарегистрированных пользователей в коллекции «Золотая Маска».

В 2022 году фестиваль «Золотая Маска online» состоится в пятый раз. Откроет программу 1 марта спектакль «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Екатеринбургского театра юного зрителя. Насыщенная яркими поэтическими образами постановка творческого тандема режиссера Романа Феодори и художника Даниила Ахмедова вошла в программу «Детский Weekend». Интересен и сам литературный материал – драматурги Роман Ильин (псевдоним Романа Феодори) и Ярослава Пулинович уходят от прямого пересказа повести Джеймса Мэтью Барри, предлагая зрителю предысторию сюжета.

Дальше съемочная команда «Золотой Маски online» отправится в Екатеринбург, чтобы провести 3 апреля прямую трансляцию балета «Конек-горбунок» из театра Урал Опера Балет. Хореографы Вячеслав Самодуров и Антон Пимонов смело переплетают классическую и новую хореографию, знакомую с детства историю и современную городскую культуру, Урал реальный и сказочный, что по достоинству оценили эксперты «Золотой Маски», выдвинув спектакль на Премию сразу в 8 номинациях.

Завершающей трансляцией 2022 года станет спектакль «Тайм-аут» Новосибирского театра «Красный факел». Зрители Okko увидят его одновременно с Жюри Фестиваля и московскими зрителями 13 апреля. Съемка может стать одной из самых сложных за историю проекта. Режиссер Петр Шерешевский превратил бытовую и одновременно трагическую историю главной героини в завораживающее «кино» о каждом из нас. Театральная сцена оборачивается лабиринтом-супермаркетом, который обживают персонажи. Крупные планы актеров выводятся в режиме онлайн на экран – благодаря чему можно угадать не только настроение, но и потаенные мысли героев. Всю эту сложную мультимедийную картинку и предстоит передать в трансляции.

Проект «Золотая Маска online» был впервые проведен в 2018 году и с тех пор ежегодно дает российским зрителям уникальную возможность увидеть спектакли Фестиваля. Участниками программы стали драматические, оперные и балетные постановки самых разных театров – от легендарного Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова до небольшого театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска. Весной 2020 года во время паузы в работе театров, вызванной пандемией, «Золотая Маска» выложила коллекцию спектаклей прежних лет в подборке «Искусство онлайн» в онлайн-кинотеатре Okko.

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