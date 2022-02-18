X Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest 2022 — «Борислав Струлёв и Друзья»

Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и Друзья» состоится в Белгородской государственной филармонии уже в десятый раз. Одно из самых ярких и ожидаемых событий культурной жизни региона в 2022 году пройдёт с 26 февраля по 5 марта.

Фестивалю 10 лет! За это время в нём приняли участие 150 участников из 15 стран, состоялось 40 концертов, которые посетили более 20 000 зрителей.

BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и Друзья — От классики до джаза» — одно из знаковых и крупнейших культурных событий Белгородской области и всего Черноземья, которое с каждым годом становится всё более масштабным, включает в себя конкурс для юных талантов и образовательный МедиаФорум. Грандиозное событие объединяет различные виды искусств и самых ярких музыкантов со всего мира.

Арт-директор фестиваля – виолончелист-продюсер Борислав Струлёв всё лучшее за 10 лет, и, конечно же, вновь откроет новые имена – от классики до джаза.

26 февраля

Открытие Юбилейного X Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2022 – «Борислав Струлёв и Друзья». От Классики до Джаза!

Откроют BelgorodMusicFest 2022 Симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии и главный приглашенный дирижёр Филармонического оркестра им. Густава Малера и член правления Малеровского филармонического общества (Вена), приглашенный дирижёр Филармонического оркестра Хамамацу (Япония), Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, дирижер театра «Новая Опера» – Василий Валитов; камерный оркестр Mezzo Music (руководитель – Наталья Боровик); Академический хор Белгородской государственной филармонии (главный дирижёр – Елена Алексеева); солист Борислав Струлёв (виолончель).

Второе отделение концерта будет посвящено джазу. С радостью ждем вовращения легендарного Ансамбля «Мелодия» Георгия Гараняна, которые выступят вместе с «русским Франком Синатрой» — Дмитрием Носковым и суперзвездой российского джаза Мариам Мерабовой (вокал). Специальные гости, лауреаты международных конкурсов по степу Тэп-шоу Flap

Начало в 17:00.

Ежегодно арт-директор фестиваля Борислав Струлёв открывает публике молодые таланты и 2022 не станет исключением!

1 марта

В рамках X Юбилейного Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2022 – «Борислав Струлёв и Друзья» состоится финальный, открытый для публики тур с жюри IV Всероссийского фестиваля-конкурса BelgorodMusicFest – Competition 2022 .

Вот уже четвертый год на BelgorodMusicFest зажигает на музыкальном небосклоне новые звёзды. Конкурс дарит шанс молодым исполнителям громко заявить о себе и быть услышанным профессиональными музыкантами. В этом году победителей будут выбирать в номинациях «Фортепиано, «Струнно-смычковые инструменты», «Академический и народный вокал», «Классическая гитара, струнные и клавишные народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты».

В составе жюри:

Борислав Струлёв – арт-директор фестиваля, виолончелист-продюсер,

Александр Вершинин – пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, профессор Московской Государственной Консерватории, профессор университета Курашики Сакуйо (Япония), член фонда А.Н.Скрябина, член ассоциации лауреатов конкурса имени П.И.Чайковского, участник и разработчик проекта дистанционного музыкального образования Yamaha Disklavier.

Граф Муржа – скрипач, заслуженный артист России, Лауреат Премии Совета Европы 1994 г. , доцент Московской консерватории, Лауреат Конкурса скрипачей «Violin Masters» (Монте-Карло, 2010, Золотая медаль Гран-при), лауреат Х Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Москве (1994), Лауреат международного конкурса имени Н. Паганини в Генуе (1990).

Евгений Алешников – художественный руководитель Белгородской филармонии, главный дирижёр Белгородского академического русского оркестра, профессор.

Яна Бесядынская – оперная певица, дирижёр лауреат международных конкурсов, Посол доброй воли Российской ассоциации содействия ООН, посол федерального проекта «УчимЗнаем» в НМИЦ ДГОИ им. Димы Рогачёва, почётный Профессор МПГУ.

Дмитрий Хегай – кларнетист, лауреат международных конкурсов, артист симфонического оркестра Белгородской филармонии.

Лауреаты конкурса получат возможность выступить на одной сцене с профессиональными оркестрами филармонии, получить мастер-классы от именитых музыкантов, денежную премию, а также другие ценные призы. Начало в 10:00.

По задумке арт-директора фестиваля Борислава Струлёва, конкурс будет проведён в формате телевизионного шоу талантов.

Не пропустите!

2 марта

В первом отделении концерта мы окажемся во власти настоящего оперного бала. Публике предстоит встреча со специальной гостьей – уникальной сопрано Ольгой Перетятько, одной из самых выдающихся оперных певиц своего поколения. После победы на конкурсе Пласидо Доминго – Operalia, Ольга стала постоянным гостем почти всех лучших оперных театров и залов мира, среди которых Ла Скала, Берлинская государственная опера, Королевский оперный театр Ковент-Гарден, Большой театр, Метрополитен-опера, фестиваль в Экс-ан-Провансе, Берлинская филармония, Театр на Елисейских Полях, Театр Колон…

На BelgorodMusicFest 2022 Ольга Перетятько выступит с Симфоническим оркестром Белгородской государственной филармонии, приглашённый дирижёр – лауреат международных конкурсов, дирижёр Большого театра России Алексей Богорад.

Второе отделение будет посвящено «Симфо-джазу», тому, как всё начиналось. Именно этой программой открывался первый фестиваль в 2012 году. На сцену выйдет камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик, заслуженные артисты России, лауреаты престижных конкурсов и фестивалей Андрей Иванов (контрабас) и Михаил Иванов (фортепиано), лауреат международных конкурсов Анна Боровик (скрипка) и арт-директор фестиваля, продюсер, солист-виолончелист – Борислав Струлёв.

Начало в 19:00.

3 марта

Ночной концерт в рамках Юбилейного X Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2022 – «Борислав Струлёв и Друзья». От Классики до Джаза! Вас ждёт выступление «Гагарина советского джаза», уникального виртуоза, пианиста, заслуженного артиста РСФСР, композитора Леонида Чижика. Не упустите возможность услышать и увидеть легенду отечественного джаза на BelgorodMusicFest!

Начало в 21:00.

4 марта

В рамках фестивального дня в Большом зале филармонии состоится показ художественного фильма «Красный призрак» (Россия, 2020 г., 98 мин). В рамках кинопоказа будет организована творческая встреча с режиссёром и продюсером фильма – Андреем Богатырёвым.

Начало в 19:00.

4 и 5 марта

В рамках BelgorodMusicFest 2022 состоится V Форум «Меdia+Music — Слово-Цифра-Нота». Мы приглашаем молодых специалистов пообщаться с лидерами мнений, ведущими специалистами медиасферы и культуры и вдохновиться свежими идеями! В этом году форм Меdia+Music будет посвящён креативным разработкам в искусстве, образовании, и медиа, а также обобщению опыта прошлых лет.

Организаторами форума являются Борислав Струлёв, Белгородская государственная филармония и информационное агентство и газета «Музыкальный Клондайк» и Многопрофильная компания «Арт – Центр ПЛЮС». В 2021 году в связи с пандемией форум состоялся в онлайн-формате – выступления спикеров посмотрели более 40 000 человек.

Впервые за всю историю, форум проходит в смешанном формате: онлайн и офлайн. Данный формат позволит нашим слушателям ознакомиться с выступлениями спикеров в удобное для них время и самостоятельно распланировать для себя расписание Медиа форума.

Опытом с начинающими специалистами поделятся:

Владимир Юрковский – руководитель Департамента культуры г. Сыктывкар, продюсер, Почетный деятель искусств;

Александр Семин – продюсер, консультант по стратегическому креативу, основатель и креативный директор рекламного агентства What if Semin?, креативный директор Агентства Стратегических Инициатив (АСИ);

Оксана Кучирка – PR-директор проекта «Культурный Регион», руководитель отдела маркетинга компании «Фабрика информационных технологий»;

Георгий Исаакян – директор и художественный руководитель Фестиваля Музыкальных Театров « Видеть Музыку»;

Андрей Богатырев – актёр и режиссёр фильма «Красный призрак»;

Влад Маленко – директор Есенин-Центра, директор «Филатов-Фест», актер, поэт;

Ольга Гебгарт – продюсер, руководитель продюсерского агентства GebgArt production, заместитель художественного руководителя в Театре Терезы Дуровой;

Елена Борщева – актриса театра и кино, чемпионка Высшей лиги КВН, автор книги «Как поймать юмор за хвост»;

Александр Рыжинский – профессор, ректор РАМ имени Гнесиных;

Сергей Курганский – ректор БГИИК, профессор, Заслуженный работник культуры России;

Сергей Дрезнин – пианист, композитор, создатель Цифрового энциклопедии фортепианного исполнительского искусства Б.М. Берлина;

Ким Брейтбург – композитор, музыкальный продюсер, звукорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации

5 марта – Гала-концерт – закрытие фестиваля.

Каждый год BelgorodMusicFest объединяет два направления – музыку и театр. Этот год не станет исключением! Мы рады приветствовать одну из самых ярких и любимых актрис, заслуженную артистку России, актрису театра и кино, певицу и телеведущую Нонну Гришаеву. Актриса предстанет в разных амплуа, одним из которых станет великая Людмила Гурченко.

Также подарком для публики станет выступление одного из самых известных вокальных коллективов страны – Акапелла Экспресс. Кроме того, новую программу «РЕВОЛЮЦИЯ» представит уникальный инструментальный квартет братьев Янушка – «Janoska Ensemble» (Австрия). Братья уже успели покорить весь мир своим уникальным стилем и виртуозностью. Музыканты исполнят новую программу с Симфоническим оркестром Белгородской государственной филармонии дирижировать в этот вечер будет Василий Валитов. Только на этом концерте вы сможете услышать, как встретятся Паганини с Майклом Джексоном.

Арт-директор фестиваля, виолончелист, продюсер – Борислав Струлёв.

Начало в 19:00.

Ведущий фестиваля – актер Василий Мичков.

Организаторы сообщают, что программе фестиваля возможны изменения.

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