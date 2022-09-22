Okko запустил съемки всероссийского документального тревел-сериала «#Непровинция», ведущим которого стал писатель и сценарист Александр Цыпкин. Продакшн проекта о людях «вне столиц» осуществляет компания Agenda Media Group при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Съемки проекта стартовали с Владивостока и Алтая, в дальнейшем маршруте запланированы Тула, Великий Новгород, Улан-Удэ, Петрозаводск, Томск, Тюмень, Иваново, Рязань, Саратов, Самара, Архангельск, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Йошкар-Ола, Сургут, Торжок, Хабаровск, Рязань, Дербент, Иркутск, Норильск, Ижевск, Нижний Тагил, Новороссийск, Мурманск.

Писателю Александру Цыпкину бросили вызов — после успеха рассказов о столичной жизни написать сценарий о простых людях, которые счастливы вдали от Москвы. Александр настроен скептически: в провинции он бывал, но из-за работы толком ничего не видел и искренне удивляется самой мысли о том, что «по ту сторону» может быть что-то, чего нет в Москве. Александру приходится собрать чемодан и поехать в места, куда он когда-то обещал вернуться.

Зрители познакомятся с людьми, которые выбрали жизнь вне «двух столиц» и не пожалели об этом. Неожиданные и трогательные истории героев разных возрастов, профессий и интересов вместе создадут портрет страны, разрушающий любые стереотипы. Вместе с героями ведущий не только узнает правду о провинциальной жизни, но и попытается разобраться в том, как сложилось то или иное мнение о маленьких городах. Впереди у Александра Цыпкина — 25 городов, более 50 героев и сотни историй, благодаря которым он узнает, как же на самом деле живет #Непровинция.

Ранее библиотеку Okko пополнили документальные циклы «Еще не вечер», «Мошеннариум» и «Вы из будущего», реализованные при поддержке АНО «ИРИ».

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