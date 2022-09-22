Выставка «Вытесненное действие» открывается в ЦТИ «Фабрика»

25 сентября Центр творческих индустрий «Фабрика» представляет выставку дипломных проектов студентов Московской Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко онлайн, мастерская Алексея Шульгина «Медиа и технологическая искусство».

На выставке «Вытесненное действие» будут представлены работы пяти авторов: Анастасии Крохалевой, Дарьи Трубаровой, Олеси Гонсеровской, Артёма Тарханова, Ольги Максаковой.

Дайверы говорят, что чем на большую глубину ты опускаешься, тем спокойнее себя чувствуешь. Управление телом под водой осуществляется за счет дыхания. Вдох — всплываешь, выдох — опускаешься. Причем это не похоже на контролируемый полет, скорее на парение. Так как любое действие обладает инерцией. Результат действий заметен не сразу, а спустя время. К этому непросто привыкнуть. Человек оказывается вытеснен из естественной среды в мир, где все узнаваемо, но, во-первых, видно только на несколько метров вперед, дальше – синяя бездна. Во-вторых, далекое становится близким, а близкое – далеким. И парадоксально, что на глубине всего пять метров цена ошибки для дайвера выше, чем на глубине в 40 метров. Чем больше глубина, тем больше давление толщи воды на тело человека, и тем меньше амплитуда движения тела от дыхания вверх и вниз. И тем меньше шансов, что вдохни нырнувший чуть больше, и его вытолкнет наверх. А это означает конец. При этом нельзя задерживать дыхание, иначе в легких будет копиться лишний воздух, и их разорвет. Поэтому главное – не переставать дышать. Может быть, мы все сейчас дайверы? Кто-то больше, кто-то меньше…

Вытесненное действие – прием, который использовали участники этой выставки. Они извлекли микропластик и кости из тел («Неотвратимость рождения» Ольги Максаковой и «В эпицентре торнадо – штиль» Анастасии Крохалевой), изымали перформера из реальности и переместили его в реальность дополненную («Дополненная площадь» Артема Тарханова), создали своего двойника («Тульпа» Олеси Гонсеровской) и вычленили визуальные образы из новых мифов («Unnaturalis Bestiary» Дарьи Трубаровой).

Выставка завершит работу 28 сентября 2022 года.

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