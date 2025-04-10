Без руля и тормозов: вышла новая книга Михаила Лабковского

10 апреля вышла новая книга психолога Михаила Лабковского и профессора, руководителя Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Леонид Чутко «Моя жизнь с СДВГ: как помочь детям, как справиться взрослым». В сервисе Литрес произведение эксклюзивно представлено в электронном и аудиоформате.

СДВГ — распространенный диагноз, который есть у каждого 8-го ребенка и у каждого 40-го взрослого. Они не просто беспокойные и невнимательные – это люди с особым устройством мозга. Про детей говорят, что они непослушные и плохо обучаемые, про взрослых – вспыльчивые, безвольные и недисциплинированные. Но люди с этим диагнозом очень страдают. И часто даже не подозревают, что у их трудностей есть название и, главное, медицинский способ решения.

10 апреля вышло практическое пособие для тех, кто подозревает (или уже подтвердил у врача) у себя или своего ребенка СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Книга представлена в двух вариантах оформления и макета: «Ребенок-ракета, ребенок-ураган» (с фокусом на помощь ребенку с диагнозом) и «Моя жизнь с СДВГ» (с акцентом на личную историю Михаила Лабковского вместе с детскими и юношескими фотографиями из его домашнего архива).

Помимо Михаила Лабковского, известного психолога, который всю жизнь страдал от СДВГ, пока в 48 лет не узнал про свой диагноз и не начал лечиться, в написании книги принял участие ведущий специалист по СДВГ, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Леонид Чутко. В итоге получилось полное руководство по СДВГ, включающее глубокие профессиональные знания и опыт в диагностике и терапии синдрома, а также очень личную историю человека, который полжизни чувствовал себя не таким, как все, но смог вылечиться и взять под контроль свою жизнь.

В книге подробно рассматриваются следующие темы:

Почему возникает и как проявляется СДВГ у детей, подростков и взрослых.

Тестирование и диагностические подходы для определения СДВГ.

Действенные стратегии обучения и воспитания детей с этим диагнозом.

Доступные в России способы лечения СДВГ.

Михаила Лабковского можно назвать настоящим гуру психологии в России. Его книги разлетаются миллионными тиражами, лекции собирают тысячи слушателей, а методика основана на личном опыте. В детстве ему диагностировали СДВГ, и только к 48 годам он сумел найти гармонию с собой. Он знает, каково это — быть «не таким», и поэтому говорит с читателем просто, честно и без лишней теории.

Леонид Чутко — выдающийся врач-невролог, который 25 летлечит СДВГ, тики, неврозы и другие поведенческие особенности. Его задача — не просто поставить диагноз и назначить лечение, но и помочь пациенту и его семье адаптироваться к жизни и сделать ее комфортнее. Леонид Семенович наработал огромный опыт, который теперь передает своим читателям.

Эта книга для всех, кто воспитывает или обучает детей с СДВГ. Родителям она поможет понять своего ребенка, наладить с ним отношения и научиться справляться с трудностями, не теряя терпения. Учителям и воспитателям даст практические инструменты, которые облегчат работу с такими детьми. А взрослые, которые сами сталкиваются с этим синдромом, узнают, как с ним можно не просто жить, но и добиваться успехов.