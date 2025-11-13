Около 90 тыс. человек посетили выставку «Сигналы Победы» в Музее Победы

В Музее Победы завершила работу выставка «Сигналы Победы», посвящённая Дню военного связиста. За этот месяц экспозицию посетили около 90 тысяч человек. Они погрузились в атмосферу военного времени и познакомились с уникальными экспонатами, хранящимися в фондах музея на Поклонной горе.

Выставка собрала около 100 раритетов, рассказывающих о важной роли связистов в обеспечении бесперебойной связи на фронте. Посетители могли увидеть полевые телефонные аппараты, радиостанции, телеграфные устройства, передатчики и приёмники, которые использовали советские связисты. Особое внимание было уделено архивным документам, включая схемы радиосвязи 57-й армии и 1-го Украинского фронта во время Сандомирской операции, а также спискам условных фамилий для переговоров по линии «ВЧ», которые принадлежали генералу армии Андрею Ерёменко. Эти материалы показывают, что у высшего командования были псевдонимы для защиты информации.

«Благодаря связистам в сухопутных войсках, военно-воздушных силах и военно-морском флоте обеспечивалась связь между командными пунктами, штабами и линией фронта. Они обеспечивали передачу приказов командования и обмен ценной информацией в быстро меняющейся обстановке. Чтобы наладить и восстановить связь на передовой, связистам приходилось под градом пуль и осколков чинить уже имеющиеся линии, а также прокладывать новые», — рассказали в Музее Победы.

Художественная часть выставки включала фотографии, плакаты, фронтовые рисунки художников – Леонида Сойфертиса и Ореста Верейского, а также ноты и текст «Марша связистов» 1944 года — популярной песни, которая поднимала боевой дух советских солдат на фронте.

Отдельный раздел был посвящён взаимодействию различных родов войск — от радиосигналов для авиации до флагов морских сигнальщиков. Выставка показала, насколько важна была связь для достижения победы, и подчеркнула героизм и мастерство советских связистов.