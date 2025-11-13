Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSКанадской легенде музыки Нилу Янгу исполнилось 80 лет!

Канадской легенде музыки Нилу Янгу исполнилось 80 лет!

editor
By editor
38
нил янг музыкант - канада 80 лет
Фото: bilboard.com

Нил Янг — живая легенда и, без преувеличения, один из столпов современной музыки. Этот канадский визионер, чей голос — пронзительный тенор, а стиль игры на гитаре узнаваем с первых аккордов, прошёл путь длиною в несколько эпох. Его карьера — это настоящая рок-сага: от основания культовой Buffalo Springfield и участия в супергруппе Crosby, Stills, Nash & Young до плодотворного сотрудничества с Crazy Horse.

Что поражает в Янге — его невероятная творческая многогранность. С одной стороны, он — автор пронзительных фолк- и кантри-хитов, таких как бессмертные «Heart of Gold» и «Old Man». С другой — настоящий титан хард-рока, чьи мощные гимны вроде «Rockin’ in the Free World» вдохновили целое поколение. Не случайно именно его называют «крёстным отцом гранжа», оказавшим огромное влияние на таких монстров, как Nirvana и Pearl Jam.

Но Нил Янг — не только музыкант. Под псевдонимом Бернард Шейки он выступает как режиссёр, а его саундтрек к фильму Джима Джармуша «Мертвец» стал эталоном атмосферной музыки. Однако и на этом его общественная роль не заканчивается! Янг — известный защитник природы и филантроп. Именно он стоял у истоков знаменитых благотворительных фестивалей Farm Aid и Bridge School Benefit, которые помогают фермерам и детям-инвалидам и продолжают свою работу по сей день.

Признание его заслуг впечатляет: двукратная индукция в Зал славы рок-н-ролла, почётные ордена Канады и Манитобы, учёные степени. Нил Янг — не просто икона, а бескомпромиссный художник, чьё творчество и по сей день остаётся актуальным и волнующим.

12 ноября Нилу Янгу исполнилось 80 лет!

Публикуется по материалам зарубежных СМИ

Предыдущая статья
Около 90 тыс. человек посетили выставку «Сигналы Победы» в Музее Победы
Следующая статья
Александра Урсуляк, Макар Хлебников, Мила Ершова и другие звезды на показе сериала «Пингвины моей мамы»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru