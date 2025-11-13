Канадской легенде музыки Нилу Янгу исполнилось 80 лет!

Нил Янг — живая легенда и, без преувеличения, один из столпов современной музыки. Этот канадский визионер, чей голос — пронзительный тенор, а стиль игры на гитаре узнаваем с первых аккордов, прошёл путь длиною в несколько эпох. Его карьера — это настоящая рок-сага: от основания культовой Buffalo Springfield и участия в супергруппе Crosby, Stills, Nash & Young до плодотворного сотрудничества с Crazy Horse.

Что поражает в Янге — его невероятная творческая многогранность. С одной стороны, он — автор пронзительных фолк- и кантри-хитов, таких как бессмертные «Heart of Gold» и «Old Man». С другой — настоящий титан хард-рока, чьи мощные гимны вроде «Rockin’ in the Free World» вдохновили целое поколение. Не случайно именно его называют «крёстным отцом гранжа», оказавшим огромное влияние на таких монстров, как Nirvana и Pearl Jam.

Но Нил Янг — не только музыкант. Под псевдонимом Бернард Шейки он выступает как режиссёр, а его саундтрек к фильму Джима Джармуша «Мертвец» стал эталоном атмосферной музыки. Однако и на этом его общественная роль не заканчивается! Янг — известный защитник природы и филантроп. Именно он стоял у истоков знаменитых благотворительных фестивалей Farm Aid и Bridge School Benefit, которые помогают фермерам и детям-инвалидам и продолжают свою работу по сей день.

Признание его заслуг впечатляет: двукратная индукция в Зал славы рок-н-ролла, почётные ордена Канады и Манитобы, учёные степени. Нил Янг — не просто икона, а бескомпромиссный художник, чьё творчество и по сей день остаётся актуальным и волнующим.

12 ноября Нилу Янгу исполнилось 80 лет!

Публикуется по материалам зарубежных СМИ