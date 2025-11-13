«Голоса Родины»: в Москве прошел финальный концерт конкурса патриотической песни

Музыкальный конкурс «Голоса Родины», организованный Российским музыкальным союзом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, завершился гала-концертом в Театральном центре «На Плющихе». Финал, приуроченный ко Дню народного единства, собрал авторов-исполнителей из разных уголков России, ведущих деятелей культуры, общественных лидеров.

Конкурс создан для тех, кто в музыке говорит о самом важном: о Родине, семье, подвиге солдат и тружеников тыла, о красоте природы России, любви и мире. Его главная цель — дать новым авторам возможность быть услышанными и представить стране искренние, пронзительные патриотические песни.

«Проект наглядно показывает, что тема любви и преданности Отчизне актуальна в наши дни и вдохновляет многих авторов, особенно в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Отрадно, что конкурс открывает новые произведения о красоте нашей земли, общей истории, подвигах героев и верности своей стране. Они получили живой отклик, и теперь их услышат сотни тысяч людей по всей России», — отметила в обращении к участникам конкурса министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В 2025 году на конкурс поступило более 350 авторских песен на русском языке, написанных не ранее января 2024 года. География участников впечатляет: от Калининграда до Владивостока, от Крыма до Магадана. Проект объединил как профессиональных композиторов и поэтов, так и талантливых любителей. Видеозаписи, прошедшие техническую экспертизу, были размещены на сайте конкурса. В финал — по решению жюри и по итогам зрительского голосования — прошли 16 композиций.

Конкурс проходил в два этапа. Экспертная группа отборочного тура выбрала 50 лучших песен для включения в электронный нотный сборник. Жюри финального этапа определило участников гала-концерта. В состав финального жюри вошли: Андрей Батурин — композитор, президент Союза композиторов Евразии; Вадим Бреев — общественный деятель, гендиректор «Телекомпании «Штрихкод»; Елена Захарова — актриса театра и кино; Евгений Кобылянский — композитор, звукорежиссер, продюсер, педагог; Людмила Сироткина — начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России; Амария (Мария Богданова) — композитор, автор и исполнитель, лидер группы Amaria; Татьяна Рогозина — поэтесса, композитор, автор-исполнитель, лауреат премий «Песня года» и «Шансон года»; SOCRAT (Кирилл Астапов) — певец, композитор; Александр Шаганов — легендарный поэт-песенник, автор множества хитов.

В ходе концерта победителей выбирали члены жюри финала Андрей Батурин, Вадим Бреев, Евгений Кобылянский, Амария, SOCRAT и Александр Шаганов. Ведущими гала-концерта выступили актриса театра и кино Виктория Полторак и актер театра и кино, музыкант Максим Линников.

Программу открыла номинация «Великая Россия». Первой в исполнении вокального ансамбля ARIELLE под руководством дирижера Эльмиры Дадашевой прозвучала песня-гимн «Россия», и именно она стала победителем. Музыку к ней сочинила музыкант, педагог и вокальный наставник, автор цикла фортепианных пьес и патриотических песен, обладательница губернаторской премии за личный вклад в развитие культуры Красноярского края Наталья Диканова, а слова — поэт, обладатель многочисленных наград и номинант литературных премий Сергей Цыганков. «Мы посвятили этот гимн величию, единству, мощи, незыблемости России и мечтаем о том, чтобы он жил в сердцах людей, в сердцах детей в нашей любимой стране», — рассказали авторы. Второе место заняла песня Артема Титова «Русская душа», а третье — «Святая Русь» Дмитрия Соколкина, музыку к которой он написал в соавторстве со Львом Березовским.

Амария, вручавшая награды победителям, отметила: «“Россия” — это настоящий гимн и по форме, и по содержанию. Сочинить такое произведение редко удается. Все песни, которые летели к нам из самых дальних уголков страны — не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и с севера, юга, востока и запада, — стали откровением. Мы с трепетом отбирали лучших». Певица также выступила на концерте в качестве специального гостя со своей песней «Покров».

В номинации «Родной край» премию I степени вручили за композицию «Деревенька родимая» коллективу «Родная душа», в состав которого вошла целая музыкальная династия: мама, папа и две дочери. Все они — профессиональные музыканты, доказавшие, что семейные узы могут стать самым гармоничным аккордом. Музыку к композиции написала Мария Арсланова, а текст — Елена Черных. «Простые, но искренние слова песни “Деревенька родимая” напоминают нам о родных местах, той самой деревушке, с которой связаны самые теплые воспоминания, любовь к своей малой родине и желание вернуться туда, где царили покой и уют домашнего очага», — говорят авторы.

Коллектив получил награду из рук Александра Шаганова, который отметил: «И участники, и организаторы, и жюри конкурса проделали титаническую работу, прежде всего — работу души. Я взволнован, как перед свадьбой. Вспоминаю такие свои строки: “Люблю тебя, Россия — даль полей, разливы рек, весенних зорь туманы. И вечера в январскую метель, и золотые осени поляны. Люблю тебя, Россия — даль небес, где нас в любви родили и крестили. И только здесь я счастлив, только здесь, моя Россия”».

Серебро в номинации «Родной край» получила песня «Пой, курский соловей» автора духовно-патриотических песен, члена Союза композиторов Евразии Светланы Савиновой. Она была написана весной 2024 года и стала музыкальным символом единства людей в трудное время. На нее был снят флешмоб от Мурманска до Запорожья, а жители Подольска, вдохновившись композицией, даже установили памятник курскому соловью как знак веры, благодарности и стремления к миру. Бронза досталась поклоннице певца Shaman Элине Нишевой из Казани за песню «Я — россиянка». Музыку сочинила сама Элина, а текст — Наталья Ивакина.

Первое место в номинации «Военно-патриотические песни» заняла композиция «Души-звездочки», сочиненная двумя братьями — композитором, поэтом, лауреатом многочисленных конкурсов Германом Блохиным и офицером запаса, танкистом Романом Блохиным из Москвы. «Эта песня о том, что наши солдаты, которые погибают, защищая Родину, потом превращаются в звезды и освещают землю с ночного неба. Сначала мой брат написал текст, а я уже облек его в музыкальную форму. Я нечасто откликаюсь на различные конкурсы.

К сожалению, многие из них являются фикцией: авторов просят внести деньги за участие, при этом результаты определены заранее. “Голоса Родины” — это честная, прозрачная, масштабная история, в которой бесплатно может принять участие любой желающий. Я счастлив победить в этом конкурсе», — поделился эмоциями Герман Блохин.

На втором месте оказалась мощная, эмоциональная рок-композиция Наталии Меркурьевой «Мы приближаем Победу», а на третьем — лирическая, печальная песня «Память» Марины Сазановой. «Как говорил Тихон Николаевич Хренников, Россия — страна грусти, страна минора, — отметил Андрей Батурин. — Поэтому, конечно, на конкурсе звучит много печальных композиций, которые тем не менее дарят надежду. Слушая их, думаешь, что Россия жива. Композиции профессиональных музыкантов, композиторов и любителей объединяет то, что все они созданы от души, по наитию. И во многих есть надрыв».

Впервые в этом году на конкурсе была представлена номинация «Студенческая песня», созданная для поддержки молодых авторов-исполнителей. Премию I степени в ней получила Василиса Рыбакова из Калининграда за композицию «Помни». «Смысл этой песни в том, что дерево не может расти без своих корней, а без прошлого не существует будущего. Точно так же и страна не может развиваться, не помня своей истории», — рассказала Василиса. Второе место заняла песня «Величие России» композитора и исполнителя Игоря Монастырева и поэта Дмитрия Решетникова, третье — «Бегут вдалеке облака» Урузмага Гулуева из Владикавказа.

По итогам открытого онлайн-голосования на сайте проекта зрители определили победителей в номинации «Приз зрительских симпатий». Первое место занял звукооператор сельского дома культуры из Краснодарского края Александр Мельник с песней «Простите нас», ставшей покаянием перед воинами прошлого, которые защищали Родину и смогли отстоять ее независимость. Второе место досталось участникам коллектива MAMA RUSSIA — первой группы в России, играющей так называемый «красный стимпанк», как они сами называют свой жанр. Музыканты исполняют авторские патриотические песни и рок-каверы на легендарные произведения прошлого века в этом жанре. В финал вышла их песня «Истребитель». «Мы соединяем глубокие патриотические темы в творчестве с современным звучанием, яркими костюмами. Главная цель ансамбля MAMA RUSSIA — показать, что история нашей страны — это актуально, что она может быть интересна самым разным поколениям», — сказал солист группы Герман Рыльский.

Зал замер, когда певица, режиссер, создатель авторских проектов на стыке творчества и терапии Саша Пушкина исполняла песню «Вернись» на текст Виталии Роменской. Она заняла третье место на конкурсе. «Эта музыка пришла ко мне, когда наша семья получила известие о том, что мой двоюродный брат был сильно ранен в зоне СВО и чудом выжил.

В конце композиции звучит голос — его аудиосообщение из зоны боевых действий. Песня “Вернись” стала настоящим чудом: буквально несколько дней назад мой брат вернулся с фронта. Его три страшных года закончились. Я хочу, чтобы эта песня стала таким же чудом для всех тех, кто молится за своих ребят, кто ждет их», — обратилась Саша к залу. Наконец, специальный приз от партнера конкурса, музыкального издательства Ray Records, получила Ольга Дубова за композицию «Я прикрою».

Конкурс «Голоса Родины» — не только важное культурное событие в жизни страны, но и пространство живого диалога между поколениями, регионами и жанрами. Он в третий раз вновь доказал: патриотизм в музыке — не просто идея, а искреннее чувство, выраженное через живые, разнообразные и сильные голоса современной России. Гала-концерт еще не финальная точка конкурса: 50 лучших песен его участников войдут в электронный нотный сборник, который будет опубликован на сайте проекта уже в декабре и станет архивом современного патриотического музыкального творчества.