Олег Гаас предстанет перед зрителями в главной роли сериала «Дубровский. Русский Зорро»

В Московской области стартовали съемки историко-приключенческого сериала ТВ-3 и онлайн-кинотеатра PREMIER «Дубровский. Русский Зорро». Производством занимается кинокомпания «Ген Продакшн» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Главную роль исполняет Олег Гаас. В проекте также снимаются Марина Ворожищева, Сергей Городничий, Александр Семчев, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Антон Богданов, Иван Иванович, Маргарита Аброськина, Алим Хоконов, Павел Сборщиков и Дарья Коныжева. Авторами идеи проекта выступили Константин Обухов и Денис Карышев. Режиссер проекта — Кирилл Кузин.

После долгих скитаний по миру Владимир Дубровский возвращается в Российскую империю с новым именем и новым лицом, теперь он загадочный иностранец — Дон Диего де ла Вега. Приехав в Кистеневку, Дубровский видит, что в его родных краях царит произвол помещиков, а на дорогах бесчинствуют разбойники, прикрываясь именем Дубровского. Там же герой встречает свою бывшую возлюбленную Машу и оказывается втянут в опасную игру против семьи жестокого Кирилы Петровича Троекурова, с которым у Дубровского остались старые счеты…

«В какой-то момент мы подумали: а почему бы не попробовать соединить два очень разных, но по сути близких образа — Дубровского и Зорро? Оба они — мстители, одиночки, люди, которые будут драться за правду. Нам хотелось создать масштабный исторический аттракцион, отдать дань русской классике и при этом позволить себе смелую фантазию — представить, каким мог бы быть дальнейший путь Дубровского после событий одноименного романа Пушкина, к которому мы относимся с большим уважением. Это рискованный шаг, но именно такие эксперименты, как показывает опыт, зрителю особенно интересны — достаточно вспомнить знаковый проект “Гоголь” с Александром Петровым. Очень хочется верить, что и “Дубровский” со временем займет такое же важное место в линейке оригинальных проектов канала», — говорит генеральный продюсер ТВ-3 и автор идеи проекта Константин Обухов.

«Объединить этих рождённых несправедливостью персонажей — прекрасная идея. Они оба оказываются вынуждены жить двойной жизнью: один — благородный дон Диего, скрывающийся под маской мстителя, другой — разорённый дворянин, ставший разбойником. Они оба выбирают не смирение, а сопротивление. Что движет человеком, который переступает границу закона, чтобы восстановить справедливость? Как он балансирует между личной болью и общественной миссией?

Я сразу понял, что мы с авторами и продюсерами на одной волне, когда они утвердили предложенный мной жанр. В образе, который у нас получается, есть и отточенная элегантность Зорро, и суровая русская трагичность Дубровского. Этот персонаж умеет быть лёгким, ироничным — и в то же время жёстким, решительным, способным на отчаянные действия. И готовым отдать многое за любовь», — комментирует режиссёр проекта Кирилл Кузин.