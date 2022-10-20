Еще раз о гениях

«Музыка — универсальный язык человечества», — считал американский поэт и переводчик Генри Лонгфелло (1807–1882), но может ли язык творцов прошлого сблизить страны и народы? О символах русской классической музыки как примерах культурной дипломатии рассказывает основатель и президент Международного благотворительного фонда имени Н. Ф. фон Мекк Денис Андреевич фон Мекк.

— Существует множество определений культурной дипломатии. Что означает это понятие лично для Вас?

— С моей точки зрения, культурная дипломатия – это деятельность, которая позволяет налаживать отношения между представителями различных стран и национальностей благодаря межкультурному диалогу, а также обмену знаниями в области литературы, музыки, кино и театра. При этом представителями своей страны становятся не профессиональные дипломаты, а деятели культуры и искусства.

— Могут ли великие творцы прошлого помочь современным народам лучше понять и узнать друг друга?

— Думаю, что хорошей отправной точкой может служить все, что сближает людей. У музыки есть некоторые преимущества перед литературой и поэзией, поскольку она не требует перевода. Любого солиста или оркестр можно услышать не только на сцене концертного зала, но и в качественной записи, а услышав – поделиться своим мнением, в том числе с меломанами из других стран. От музыки и культуры несложно перейти к историческим фактам или даже повседневной жизни – было бы желание услышать собеседника.

— 11 октября Вы рассказали гостям Большого зала Московской консерватории о переплетении судеб Чайковского и Рахманинова. Что, на Ваш взгляд, объединяет этих композиторов помимо родины и гениального дарования? Почему именно их имена стали музыкальными символами России?

— Ваш вопрос содержит утверждение, которое полностью совпадает с моим личным и общественным мнением. Музыка Петра Ильича Чайковского и Сергея Васильевича Рахманинова отличается исключительной душевностью и лиричностью. Вспомните, как прозвучали на сцене Большого зала Московской консерватории Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор, соч. 30 Рахманинова и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, соч. 23 Чайковского… Исследовать переплетение человеческих и музыкальных судеб композиторов оказалось очень интересно, и я надеюсь, что на этом пути мне встретится еще множество открытий!

— Не сомневаюсь, что выступление симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края под управлением Дмитрия Лузина, а также замечательных пианистов, лауреатов международных конкурсов Александра Лубянцева и Елены Дроздовой надолго останется в памяти слушателей… Денис Андреевич, а чем, по Вашему мнению, дороги Чайковский и Рахманинов представителям разных менталитетов и национальностей?

— Наверное, каждый ответит на этот вопрос по-своему. Мне кажется, в их музыке столько тепла, сердечности и созидания, что человеческое сердце просто не может не откликнуться на ее красоту. Все это дорого, а порой и жизненно необходимо современным людям вне зависимости от менталитета, темперамента и национальности. И безусловно, русскому человеку всегда радостно услышать в мелодиях классиков цитаты из музыкального фольклора родной страны. Кроме того, для потомков российских эмигрантов во втором и третьем поколении могут быть просто бесценны «весточки» с родины, в том числе музыкальные. Думаю, музыку можно считать инструментом культурной дипломатии и в этом плане.

— Планируете ли Вы продолжить тему культурной (музыкальной) дипломатии на примере П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова в рамках просветительской деятельности Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк? Если да, то в каком формате?

— Безусловно, я постараюсь использовать любую возможность рассказать аудитории о жизни и творчестве двух гениев русской музыки. Надеюсь, эта тема вызовет интерес не только в различных городах и регионах России, но и в Казахстане, где я планирую выступить с несколькими лекциями в двадцатых числах октября.

— Какие книги, статьи и фильмы Вы бы посоветовали тем, кто хочет узнать больше о самих композиторах, а значит, лучше понять их музыку?

— Существует около 200 биографий самого исполняемого в мире композитора – Петра Ильича Чайковского. Мне бы хотелось порекомендовать читателям монографию «Чайковский: краткий очерк жизни и творчества» выдающегося ученого — музыковеда Екатерины Александровны Ручьевской; работы известного отечественного музыковеда, сотрудника Московской консерватории и Государственного института искусствознания Надежды Васильевны Туманиной; книги и статьи советского музыковеда, доктора искусствоведения, профессора Елены Михайловны Орловой, а также биографию «Петр Ильич Чайковский» и уникальную в своем роде книгу «Духовный путь Чайковского» старшего научного сотрудника Дома-музея П. И. Чайковского в Клину, заслуженного работника культуры Московской области Галины Степановны Сизко. По моему мнению, эти работы заслуживают внимания прежде всего потому, что опираются на исторические факты и отличаются уважением к личной жизни гения, который сам был исключительно скромным и деликатным человеком. Что касается художественных фильмов, то я очень люблю и часто упоминаю в своих выступлениях «Чайковского» режиссера Игоря Таланкина. Эту киноленту украшает целая плеяда выдающихся актеров: Иннокентий Смоктуновский, Антонина Шуранова, Владислав Стржельчик, Евгений Леонов, Алла Демидова…Еще мне нравится фильм под названием «Третья молодость» (фр. La Nuit des adieux — «Ночь прощания», 1965) о творческом союзе Петра Ильича Чайковского и французского танцовщика, балетмейстера Мариуса Петипа. Интересно, что француз по-настоящему глубоко понял Россию не в последнюю очередь благодаря известнейшему российскому композитору. Что касается современных документальных работ, то мне посчастливилось участвовать в съемках фильма телевизионного формата «Чайковский. Моему лучшему другу» в историческом месте — городской усадьбе Е.И. Васильчиковой — С.А. Оболенского — Н.Ф. фон Мекк на Гоголевском бульваре, где сейчас находится Центральный дом шахматистов России. Этот фильм так приглянулся неравнодушной к истории и искусству публике, что мне удалось найти волонтеров, которые перевели его на английский, итальянский, испанский, болгарский, сербский и японский языки, а в скором времени будет готовы титры на китайском и немецком. Между прочим, современные технологии позволяют автоматически определить страну посетителя видеохостинга и предложить ему титры на соответствующем языке.

Тем, кто хочет узнать больше о личности, жизни и творчестве Сергея Васильевича Рахманинова, я советую обратить внимание на сборник «Воспоминания о Рахманинове» в двух томах под редакцией Заруи Апетовны Апетян (Москва: Музыка, 1988), а также книгу доктора искусствоведения Веры Борисовны Вальковой «Рахманинов: летопись жизни и творчества» (Тамбов: Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка», 2017).

— Денис Андреевич, благодарю Вас за продолжение разговора о двух русских гениях. Хочется верить, что музыка навсегда останется не только универсальным языком человечества, но и мостом между странами и континентами.

Беседовала Ирина ЧЕПАЙКИНА,

Фото – Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ

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