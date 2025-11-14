РОСКИНО подвело итоги участия в Dubai International Content Market

В работе объединенного российского стенда на Dubai International Content Market (DICM) приняли участие 20 компаний, представивших более 100 проектов различных жанров. Уже есть конкретные сделки и сотни переговоров о дальнейшем сотрудничестве.

По итогам рынка контента Dubai International Content Market (DICM) можно выделить несколько ключевых тенденций, определяющих интерес участников из стран Ближнего Востока.

Анимация и семейное кино — лидеры спроса

Наибольшей популярностью пользуются анимационные проекты, особенно сериалы, рассчитанные на несколько сезонов. Востребован также контент для семейного просмотра — добрые, эмоциональные истории без откровенных сцен и насилия, с акцентом на традиционные ценности и воспитательный потенциал. Все чаще партнеры обращают внимание на «безопасный» и развивающий детский контент, сочетающий образовательные и развлекательные элементы.

Микродрамы и вертикальные сериалы

Важный мировой тренд, активно проявившийся и на DICM, — рост интереса к коротким вертикальным форматам, адаптированным под экраны смартфонов. Покупатели отмечают потенциал микродрам как динамичного, эмоционального и коммерчески эффективного формата, и проявляют интерес к российским проектам в этом направлении.

Документалистика и образовательный контент

Партнеры региона проявляют устойчивый интерес к документальным фильмам и сериалам в жанрах истории, науки, культуры и природы, а также к контенту для показа на борту авиакомпаний (in-flight entertainment).

Сериалы среднего формата и локализованные решения

На рынке наблюдался рост интереса к scripted и non-scripted контенту, в первую очередь сериалам длиной 10–16 эпизодов. Востребованы криминальные драмы, полицейские процедуралы и реалити-форматы с локализационным потенциалом.

Копродукция и международные партнерства

Многие компании проявили готовность к созданию совместных проектов с Россией, особенно в области анимации и семейного кино.

В целом рынок DICM подтвердил тренд на прагматичный и адресный подход — байеры приходят с четкими запросами и готовы к сотрудничеству при полном соответствии контента культурным и тематическим особенностям региона.

Результаты участия в DICM: закрытые сделки, подписанные соглашения, сотни переговоров

«Централ Партнершип». Ведутся переговоры с компаниями из Ближнего Востока, Индии и стран СААРК, Турции и Южной Африки. В рамках рынка удалось закрыть сделки на Турцию, ведутся переговоры по сделкам на Ближнем Востоке по целому ряду проектов. Добавились новые контакты по закупкам на авиалинии.

СОВТЕЛЕЭКСПОРТ, дистрибьютерский филиал ВГТРК. Мелодрамы «Сестры», «Подруги», «Цвет граната» были отобраны для дальнейших переговоров с Dubai TV; сериалы «Сын», «Княжна милосердия» — с Sharjah TV; документальные фильмы «Первые в мире», «Неизвестные маршруты России», «Земля людей», «Космический рейс», «Совершенная форма. Наука о фракталах» – с Alsharqiya TV. Также отмечается активный интерес к восстановленной советской анимации.

Кинокомпания «СТВ». Достигнуты предварительные договоренности о закупке художественных фильмов «Горыныч» и «(Не)искусственный интеллект». Ожидается согласование сделок.

Киностудия «Союзмультфильм». Подписано соглашение с VOD-сервисом Awaan (входит в состав Dubai Media). Лицензировано более 20 часов анимационного контента, включающего такие сериалы, как «Умка», «Тайны Медовой Долины» и «Монсики».

Media Technology. Достигнуты предварительные договоренности с Индонезией о закупке на ТВ и с West Fly entertainment о закупке на авиа-борты международных самолетов. Идет согласование условий.

Студия анимации «Платошка». Компания Etisalat приняла решение приобрести второй сезон «Цветняшек». Кроме того, проведены продуктивные переговоры с потенциальными партнерами из Ирана.

Телекомпания НТВ. Достигнуты договоренности с двумя дистрибьютерскими компаниями. Ведутся переговоры с местными онлайн-площадками по продаже сериалов. Также продолжаются переговоры по адаптации одного из остросюжетных сериалов для иностранной аудитории.

Все компании-участники отметили большое количество продуктивных встреч и договоренностей о продолжении переговоров по условиям сделок.