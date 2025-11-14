Оплата публикаций

РОСКИНО подвело итоги участия в Dubai International Content Market

Фото: пресс-служба РОСКИНО

В работе объединенного российского стенда на Dubai International Content Market (DICM) приняли участие 20 компаний, представивших более 100 проектов различных жанров. Уже есть конкретные сделки и сотни переговоров о дальнейшем сотрудничестве.

По итогам рынка контента Dubai International Content Market (DICM) можно выделить несколько ключевых тенденций, определяющих интерес участников из стран Ближнего Востока.

Анимация и семейное кино — лидеры спроса

Наибольшей популярностью пользуются анимационные проекты, особенно сериалы, рассчитанные на несколько сезонов. Востребован также контент для семейного просмотра — добрые, эмоциональные истории без откровенных сцен и насилия, с акцентом на традиционные ценности и воспитательный потенциал. Все чаще партнеры обращают внимание на «безопасный» и развивающий детский контент, сочетающий образовательные и развлекательные элементы.

Микродрамы и вертикальные сериалы

Важный мировой тренд, активно проявившийся и на DICM, — рост интереса к коротким вертикальным форматам, адаптированным под экраны смартфонов. Покупатели отмечают потенциал микродрам как динамичного, эмоционального и коммерчески эффективного формата, и проявляют интерес к российским проектам в этом направлении.

Документалистика и образовательный контент

Партнеры региона проявляют устойчивый интерес к документальным фильмам и сериалам в жанрах истории, науки, культуры и природы, а также к контенту для показа на борту авиакомпаний (in-flight entertainment).

Сериалы среднего формата и локализованные решения

На рынке наблюдался рост интереса к scripted и non-scripted контенту, в первую очередь сериалам длиной 10–16 эпизодов. Востребованы криминальные драмы, полицейские процедуралы и реалити-форматы с локализационным потенциалом.

Копродукция и международные партнерства

Многие компании проявили готовность к созданию совместных проектов с Россией, особенно в области анимации и семейного кино.

В целом рынок DICM подтвердил тренд на прагматичный и адресный подход — байеры приходят с четкими запросами и готовы к сотрудничеству при полном соответствии контента культурным и тематическим особенностям региона.

Результаты участия в DICM: закрытые сделки, подписанные соглашения, сотни переговоров

  • «Централ Партнершип». Ведутся переговоры с компаниями из Ближнего Востока, Индии и стран СААРК, Турции и Южной Африки. В рамках рынка удалось закрыть сделки на Турцию, ведутся переговоры по сделкам на Ближнем Востоке по целому ряду проектов.  Добавились новые контакты по закупкам на авиалинии.
  • СОВТЕЛЕЭКСПОРТ, дистрибьютерский филиал ВГТРК. Мелодрамы «Сестры», «Подруги», «Цвет граната» были отобраны для дальнейших переговоров с Dubai TV; сериалы «Сын», «Княжна милосердия» — с Sharjah TV; документальные фильмы «Первые в мире», «Неизвестные маршруты России», «Земля людей», «Космический рейс», «Совершенная форма. Наука о фракталах» – с Alsharqiya TV. Также отмечается активный интерес к восстановленной советской анимации.
  • Кинокомпания «СТВ». Достигнуты предварительные договоренности о закупке художественных фильмов «Горыныч» и «(Не)искусственный интеллект». Ожидается согласование сделок.
  • Киностудия «Союзмультфильм». Подписано соглашение с VOD-сервисом Awaan (входит в состав Dubai Media). Лицензировано более 20 часов анимационного контента, включающего такие сериалы, как «Умка», «Тайны Медовой Долины» и «Монсики».
  • Media Technology. Достигнуты предварительные договоренности с Индонезией о закупке на ТВ и с West Fly entertainment о закупке на авиа-борты международных самолетов. Идет согласование условий.
  • Студия анимации «Платошка». Компания Etisalat приняла решение приобрести второй сезон «Цветняшек». Кроме того, проведены продуктивные переговоры с потенциальными партнерами из Ирана.
  • Телекомпания НТВ. Достигнуты договоренности с двумя дистрибьютерскими компаниями. Ведутся переговоры с местными онлайн-площадками по продаже сериалов. Также продолжаются переговоры по адаптации одного из остросюжетных сериалов для иностранной аудитории.

Все компании-участники отметили большое количество продуктивных встреч и договоренностей о продолжении переговоров по условиям сделок.

