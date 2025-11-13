«Они потрясли мир. Александр Барыкин. Той девушке, которую люблю»

Александр Барыкин – отец русского регги, рок- и поп-музыкант. Артист терял голос, скрывал пережитый инфаркт, сбегал из больницы и не думал о своем здоровье. Он страшно мучился мыслью, что его могут забыть. Барыкин собирал стадионы, а умер в долгах.

Его жизнь была полна головокружительными взлетами и сокрушительными падениями.

Будущий музыкант рос в подмосковных Люберцах. Музыка окружала мальчика с первых лет жизни: мать любила классику, отец – народные песни. Семейные вечера проходили под звуки баяна. Маленький Александр прилежно осваивал домру и балалайку, но втайне мечтал об электрогитаре.

В восьмом классе юный артист собрал группу «Аллегро» и заявил родителям, что будет играть рок. Отец пришел в ярость, а мать, напротив, поддержала сына и даже купила ему гитару. С музыкальным инструментом Барыкин не расставался даже в армии. К двадцати годам он уже написал 120 песен. После службы Александр женился на Галине – девушке, которая на школьных концертах подпевала ему громче всех. А когда Барыкину исполнилось 22 года, родился сын Георгий.

Александр учился в Российской академии музыки имени Гнесиных. Вечерами брал уроки гитары и подрабатывал в ресторанах, чтобы прокормить семью. Постоянно ходил на прослушивания в ансамбли, но везде получал отказ. Все изменила случайная встреча в электричке с основателем группы «Веселые ребята» Павлом Слободкиным.

Буквально за пару лет Барыкин стал звездой всесоюзного масштаба, а вместе с тем и главным любимцем женщин. Он 30 лет прожил в браке с первой женой, однако многочисленные интриги на стороне в итоге разрушили семью.

После развода Александр недолго страдал без музы. Он встретил Нелли Власову в Брянске на записи альбома «Любовь». Внезапное решение жениться на девушке, которая годилась артисту в дочери, друзья и родные называли роковой ошибкой. Но певец никого не слушал.