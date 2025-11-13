Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Они потрясли мир. Александр Барыкин. Той девушке, которую люблю»

«Они потрясли мир. Александр Барыкин. Той девушке, которую люблю»

T1
By T1
46
александр барыкин
Фото: пресс-служба Пятого канала

Александр Барыкин – отец русского регги, рок-  и поп-музыкант. Артист терял голос, скрывал пережитый инфаркт, сбегал из больницы и не думал о своем здоровье. Он страшно мучился мыслью, что его могут забыть. Барыкин собирал стадионы, а умер в долгах.

Его жизнь была полна головокружительными взлетами и сокрушительными падениями.

Будущий музыкант рос в подмосковных Люберцах. Музыка окружала мальчика с первых лет жизни: мать любила классику, отец – народные песни. Семейные вечера проходили под звуки баяна. Маленький Александр прилежно осваивал домру и балалайку, но втайне мечтал об электрогитаре.

В восьмом классе юный артист собрал группу «Аллегро» и заявил родителям, что будет играть рок. Отец пришел в ярость, а мать, напротив, поддержала сына и даже купила ему гитару. С музыкальным инструментом Барыкин не расставался даже в армии. К двадцати годам он уже написал 120 песен. После службы Александр женился на Галине – девушке, которая на школьных концертах подпевала ему громче всех. А когда Барыкину исполнилось 22 года, родился сын Георгий.

Александр учился в Российской академии музыки имени Гнесиных. Вечерами брал уроки гитары и подрабатывал в ресторанах, чтобы прокормить семью. Постоянно ходил на прослушивания в ансамбли, но везде получал отказ. Все изменила случайная встреча в электричке с основателем группы «Веселые ребята» Павлом Слободкиным.

Буквально за пару лет Барыкин стал звездой всесоюзного масштаба, а вместе с тем и главным любимцем женщин. Он 30 лет прожил в браке с первой женой, однако многочисленные интриги на стороне в итоге разрушили семью.

После развода Александр недолго страдал без музы. Он встретил Нелли Власову в Брянске на записи альбома «Любовь». Внезапное решение жениться на девушке, которая годилась артисту в дочери, друзья и родные называли роковой ошибкой. Но певец никого не слушал.

Предыдущая статья
Хайпа станет больше!

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru