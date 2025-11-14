Американская монета в 1 цент перешла в разряд коллекционных

Монетный двор США прекратил выпуск одноцентовой монеты. Решение, мотивированное экономической целесообразностью, положило конец истории монеты, которая когда-то позволяла купить конфету, но стала жертвой прогресса и инфляции.

Эпоха пенни завершилась там, где и началась – в Филадельфии, где эти монеты чеканили с 1793 года. Последние экземпляры, сошедшие с пресса, не поступят в обращение, а будут распроданы с аукциона как нумизматические раритеты.

Хотя пенни сохраняют статус законного платежного средства, их производство окончательно остановлено. Как подчеркнули официальные лица, это первая подобная реформа с 1857 года, когда из оборота были изъяты монеты в полцента.

Инициатива исходила от администрации президента Дональда Трампа, который в своем февральском обращении назвал сложившуюся ситуацию «расточительством», указав, что себестоимость чеканки малой монеты достигла почти 4 центов. В век безналичных расчетов практическая необходимость в такой монете номиналом в 1 цент практически исчезла.

Несмотря на экономическую логику, отмена монеты вызвала неоднозначную реакцию в обществе, многие граждане испытывают к ней ностальгические чувства.

Публикуется по материалам зарубежных СМИ