Финалист проекта «Голос» Богдан Кияшко стал победителем шоукейс фестиваля New/Open

Финалист проекта «Голос» Богдан Кияшко, в прошлом году с успехом презентовавший свой альбом «Первый», стал победителем шоукейс фестиваля New/Open. Его трек «Братишка» получил грант от «VK Музыка Трамплин». Он уже несколько месяцев уверенно держится в лидерах сети: 7 миллионов прослушивай на стриминговых площадках и 30 миллионов просмотров на платформе тик ток.

Ранее этот же трек прозвучал в сериале «Черная весна», и уже полюбился не только слушателям и поклонникам Богдана, но и зрителям.

Артист и его команда рассчитывают, что выход клипа на трек «Братишка» обратит на себя внимание не только широкой публики, но и музыкальных медиа менеджеров: в эфире должны быть представлены разные музыкальные направления и поддерживать талантливых музыкантов нужно не только в рамках мероприятий от Президентского фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам молодежи, но и на многочисленных музыкальных теле и радио каналах.

Все песни из «Первого» альбома написаны совместно с культовым российским битмейкером FD Vadim. Творчество Богдана Кияшко можно отнести к жанру популярной инди-музыки, в основе которой саморефлексия и постирония, но в первую очередь запоминается его потрясающий, мощный вокал, который как нельзя лучше подходит для пятничных танцев или меланхоличных вечеров.

Над музыкой работали продюсеры FD Vadim (Каспийский груз, GUF, PHARAOH) и Alan Galit (ЛСП, Тося Чайкина, Kalyzhny).