«Они потрясли мир. Андрей Соколов. Формула любви»

Андрей Соколов – кумир всех советских женщин. На счету актера более сотни ролей в фильмах и спектаклях. Но многие до сих пор помнят его как красавчика Сергея из самого скандального и откровенного фильма конца 80-х. Картина «Маленькая Вера» превратила обычного студента в главную звезду Советского Союза. Оказаться в объятиях Андрея мечтали многие, но популярность сыграла с ним злую шутку.

Андрей с детства любил кино и театр, часто представлял себя на месте артистов, только боялся признаться в этом родителям. Сначала он решил заняться танцами и даже выиграл несколько конкурсов. Карьере бальника помешал высокий рост юноши. Он окончательно потерял надежду стать артистом, хотя и продолжал играть в школьных постановках – правда, воспринимал это исключительно как хобби.

Родители Соколова считали актерскую профессию нестабильной. В восьмом классе мальчик записался на курсы слесарей-сантехников. По окончании отец устроил сына к себе в контору помощником. После школы Андрей поступил в авиационно-технологический институт, а перед началом учебного года отправился на строительство Байкало-Амурской магистрали. Эта поездка едва не закончилась трагедией.

Соколов послушно и без энтузиазма учился на инженера, скучал на лекциях. Детские мечты о театре не давали покоя. В 23 он снова стал студентом – на этот раз легендарного Театрального института имени Бориса Щукина. Теперь занятия он посещал с удовольствием и готов был даже ночевать за партой. Фактурного молодого человека вскоре заметил режиссер Виталий Макаров и пригласил на эпизодическую роль в картине «Она с метлой, он в черной шляпе».

Роль в фильме «Маленькая Вера» кардинально изменила жизнь молодого артиста. Она принесла ему успех и высокие гонорары. Но эта же картина могла стать последней в карьере Соколова. Популярность вскружила голову, однако «звездную болезнь» быстро излечили две неприятности.

В жизни, как и на экране, Андрей находился в постоянном поиске любви. Он очаровывал не только российских, но и иностранных звезд. Но найти ту самую единственную женщину оказалось очень сложно. Первую супругу мужчины зовут Ирина. Он познакомился с ней в аэропорту. Об этом браке Андрей не любит вспоминать. Долгое время Соколов считался одним из самых завидных холостяков. В 2000-м году все-таки решил жениться. Второй супругой стала модель Евгения Гусева. Через год пара объявила о разводе. Третью жену, Ольгу Попову, которая была младше его на 26 лет, он встретил в Петербурге и влюбился с первого взгляда. Однако и этот союз продлился всего пять лет.

Сейчас Соколов говорит, что больше не ищет любви. Он занят работой: спектаклями, студентами, фильмами. Над обаянием Андрея время явно не властно: количество поклонниц с каждым годом только растет. Сам артист признается, что счастлив, и каждый день благодарит себя за то, что много лет назад сумел преодолеть свои страхи и исполнить главную мечту.