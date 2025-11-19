Оплата публикаций

Музей Мирового океана представит выставку «Капитан Кусто в России»

капитан кусто
Фото с выставки «Капитан Кусто в России» в Москве, клуб «5 Океанов»

Музей Мирового океана приглашает на выставку, посвящённую жизни и наследию легендарного исследователя, океанографа и режиссёра Жака-Ива Кусто. Калининград принимает эстафету у Москвы, где проект был представлен в России впервые, а далее его смогут увидеть жители и гости Санкт-Петербурга, Тулы и Магадана.

Жак-Ив Кусто совершил тысячи погружений и снял более 120 фильмов, открывших миллионам зрителей по всему миру тайны подводного царства. Его работа вдохновила целые поколения на заботу об окружающей среде и помогла сделать охрану природы одним из ключевых гуманитарных трендов современности.

На выставке экспонируются уникальные предметы из семейной коллекции, которые для проекта предоставила вдова исследователя Франсин Кусто. Среди них — изобретения великого океанографа, редкие фотографии, сделанные во время байкальской «Одиссеи», предметы из легендарных экспедиций, а также картины, написанные под водой участником команды Кусто – Андре Лабаном. Дополнят выставку экспонаты из фондов Музея Мирового океана.

«Для нас большая честь стать одной из немногих площадок в России, которая представит такую широкую личную коллекцию о Жаке-Иве Кусто. Выставка «Капитан Кусто в России» станет продолжением истории, которая началась с его визита на борт НИС «Витязь» в 1967 году. Этот проект – очередной важный этап в нашем сотрудничестве с давним партнером музея – клубом «5 Океанов», который уже представил выставку в Москве на площадке Русского географического общества», – отметил генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

Музей Мирового океана и Жак-Ив Кусто связаны не только общей любовью к морю, но и историей легендарного научно-исследовательского судна «Витязь». В 1967 году знаменитый ученый побывал на борту судна, оставив отзыв и автограф в книге почетных гостей, которая сейчас экспонируется на борту корабля науки. В фондах музея также хранятся буклет и маска для подводного плавания с подписью Кусто. С 17 декабря узнать больше о выдающейся личности станет возможным и в Главном корпусе в экспозиции «Глубина», где разместятся уникальные предметы, в том числе знаменитая красная шапка Жака-Ива, ставшая символом команды исследователя.

В рамках выставки будет организован показ научно-биографического фильма «В зазеркалье Байкала», снятого командой Кусто в 1996–1997 годах. Фильм, ставший частью знаменитого сериала «Подводная Одиссея команды Кусто», посвящён памяти Жака-Ива, который ушёл из жизни во время монтажных работ над этой лентой. Подледные съёмки завораживают своей красотой и дают уникальную возможность познакомиться с подводным миром Байкала.

