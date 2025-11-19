Сон об Изергиль

В МТК состоялись гастроли Нижегородского академического театра кукол .

Открыл гастрольный тур – спектакль-сновидение «Изергиль» в постановке Чакчи Фросноккерса. Ранний горьковский рассказ претворился на сцене талантливым воплощением взаимодействия актера и куклы.

Постановка – мифология в чистом виде, сдобренная отличным пением актеров на румынском и болгарском языках (не забываем, что действие рассказа происходит в Аккермане, во времена жизни Горького – уездном городе Бессарабской губернии Российской империи). Тростевые и паркетные куклы, маски, будто пришедшие из глубин культуры инков, голос молодой Изергиль (Яна Глуховская) ведут рассказ о непростом пути выбора каждого человека.

Зритель слушает и видит повествование, полное символизма и завораживающей красоты – игры света и ночной темноты, сумерек и красной полной луны, непроходимого леса и пламени любви к человеку. Мистика звучит в легендах о Ларре, Данко, любовных историях Изергиль – «бессарабской Кармен». Мистика обволакивает Героя повести (Дмитрий Марков). Он думает и размышляет, видя мир людей, которые любят петь и собирают виноград. Он – на пути познания и выбора. Изергиль исчезнет – сон уйдёт. И думается мне, что место Героя будет среди людей, любящих жизнь во всех её проявлениях.

Марина АБРАМОВА