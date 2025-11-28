Оплата публикаций

«Они потрясли мир. Дрю Бэрримор. Обещать – не значит жениться»

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

Дрю Бэрримор – голливудская принцесса с состоянием в 85 миллионов долларов. Её биография шокирует даже искушенных обитателей «Фабрики грёз». В семь лет она стала звездой, в 13 – попала в психиатрическую лечебницу, в 15 – лишила свою мать родительских прав. Всего же в жизни Дрю было около полутора десятков попыток создать семью. Почти все они завершились катастрофой!

Она родилась в актёрской династии, где по наследству передавались не только талант, но и алкоголизм. Мать превратила Дрю в источник дохода. Миловидная девочка покоряла продюсеров с первого взгляда.

Уже в два года она снялась в телефильме, в пять – получила роль в большом кино «Другие ипостаси», а в шесть своей непосредственностью покорила Стивена Спилберга. Роль в фильме «Инопланетянин» сделала Дрю звездой международного масштаба. Мать взяла на себя функции агента и пиар-менеджера, водила Дрю по богемным местам Голливуда, усаживала на барную стойку и заставляла веселить продюсеров. Уже к двенадцати годам у юной актрисы появились пагубные зависимости. Она срывала съемки, закатывала истерики, приходила на площадку с запахом перегара или просто пьяной.

Продюсеры эксплуатировали образ «плохой девчонки» Дрю в фильмах «Крик», «Бэтмен» и «Парни побоку». Тогда артистка решила создавать себе роли сама. Вместе с подругой основала продюсерскую студию «Flower Films» прямо в гараже. Пять лет девушки работали в убыток, пока на экраны не вышел их первый фильм «Нецелованная», где Дрю предстала в кардинально новом амплуа – скромной и невинной девушки.

Примерно с 15 лет начались её бесконечные попытки найти себе спутника жизни. Союзы с многочисленными мужчинами, которых она впускала в свою жизнь, разрушались, едва успев начаться. Дрю стала думать, что никогда не обретет личного счастья!

Свое 50-летие Бэрримор встретила в статусе матери-одиночки. Ради детей она оставила актёрскую карьеру, поборола зависимости и уехала из Голливуда. Теперь актриса делает всё, чтобы обеспечить дочерям то детство, которого её саму лишили.

