Ханде Эрчел представила фильм «Два мира, одно желание» на премьере в Москве

В киноцентре «Октябрь» состоялась российская премьера мелодрамы «Два мира, одно желание». Показ провели онлайн-кинотеатр Иви и кинопрокатная компания ВОЛЬГА, которые привезли в Москву самую популярную турецкую актрису Ханде Эрчел.

Иван Гринин, заместитель генерального директора Иви по контенту, поблагодарил творческую команду фильма «Два мира, одно желание» за возможность лично представить картину в Москве, а также всех поклонников турецких сериалов и фильмов, которые уже много лет смотрят их на платформе: «И, конечно, особая благодарность Ханде — за то, что вновь приехала рассказать о фильме, в котором она не только исполнила главную роль, но и выступила одним из авторов».

Продюсер фильма Джемаль Окан: «Этим фильмом мы исполнили мечту Ханде — с самого начала он строился на там замысле, который она нам подала. Поэтому мы старались не вмешиваться в процесс и дать ей полную свободу. В результате получился фильм, который нам очень понравился. Надеюсь, эта история полюбится и вам».

Для Ханде Эрчел это уже второй визит в Москву в этом году. В январе на этой же сцене она представила российским зрителям романтическую комедию «Два мира, одно желание», где исполнила главную роль: «Я начинала этот год с вами здесь, теперь мы подходим к его концу — и я снова с вами. Вы приносите мне счастье! Я благодарю каждого из вас за то, что вы сегодня здесь. Когда-то, может быть в детстве, может уже в подростковом возрасте, я загадала одно желание, которое сама себе пообещала обязательно исполнить. И на пути исполнения этой мечты со мной было очень много хороших людей. Например, мой партнер по фильму Метин Акдюльгер. Конечно, продюсерская компания TAFF Pictures — Джемаль Окан, Тимур Савджи — которые поверили в мою историю и помогли ее сделать. И, конечно же, режиссеру Кетче и всей съемочной команде фильма. Поэтому я тоже хочу пожелать вам всем продолжать верить в сказку и чудеса!».

Продюсер фильма Джан Окан: «Я горжусь тем, что уже второй раз мы привозим Ханде в Москву на встречу с поклонниками турецких сериалов и кино. И я также надеюсь, что вы получите огромное удовольствие от просмотра фильма».

Метин Акдюльгер не смог присутствовать на премьере лично, но записал видеообращение, в котором поприветствовал гостей и поклонников на русском языке: «Привет, мои дорогие любители кино! К сожалению, я не смог прилететь, но я всем сердцем с вами, а Ханде — лично. Мы счастливы, что наш фильм выйдет на больших экранах в России. Надеюсь, он вам понравится и напомнит о давно забытых детских мечтах, о тех частицах души и сердца, которые живут в каждом. Съемки были похожи на волшебное путешествие для меня и всей команды. С наступающим Новым годом! Желаю вам прекрасного вечера и… спасибо!».

Гостями премьеры стали: Мария Кожевникова, Андрей Савочкин, Анна Ещенко, Анастасия Решетова, Александр Мизев, Татьяна Яхина, Роза Зергерли, Рауль Эстевас, Диана Губогло, Леша Чупля, Саника Кадиева, Люси Пылаева, Мария Янковская, Мария Оганян, Андрей GAN_13 Борисов и другие.