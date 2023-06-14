САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Выставка «Сады и цветы Мадам Симон» открывается в музее АРТМУЗА

21 июня, в 19 в музее современного искусства АРТМУЗА (СПб, 13 линия Васильевского острова, д. 70) состоится вернисаж выставки «Сады и цветы Мадам Симон».

Женщина-загадка, русская француженка Светлана Лунёва-Симон и её цветочные пейзажи и натюрморты на два месяца обоснуются в прохладных, тенистых галереях, в самом сердце Петербурга.

Где увидела она эти волшебные, порой неземные, растения?

Где подсмотрела небесно-прозрачные оттенки?!

Объёмные, пронзительные, яркие, выполненные в оригинальной технике цветочные композиции и пейзажи обращают на себя внимание. Художница естественно и живо запечатлевает реальность в её подвижности и изменчивости, передавая своё мироощущение.

Динамика цвета, эмоциональное напряжение в передаче изображаемого характерны для произведений Светланы Лунёвой. Им также свойственна большая пластическая и живописная мягкость, поэтическая декоративность.

Кто-то видит в этом результат взаимопроникновения культур, синергию изобразительных традиций и художественных кодов двух стран: Светлана является выпускницей курсов при Государственном Академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (Санкт-Петербург) и Сорбонны, одного из ведущих университетов Франции. Разгадайте загадку Мадам Симон, - следуйте за цветочным ароматом!

Выставка «Сады и цветы Мадам Симон» продлится до 17 августа.

Вход свободный для всех.

Светлана Лунёва – родилась в Ленинграде 18 июля 1965 года. Выпускница курсов при государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (Санкт-Петербург), выпускница одного из ведущих вузов Франции – Сорбонны (Париж),

факультет «Теория и практика изобразительного искусства». Изучала живопись у А. Кондратьева, сотрудничала с группой «Кочевье».

С 1992 года постоянно выставляется в России, Франции, Америке, Индонезии. Участник многочисленных коллективных и автор персональных выставок в нашей стране и за рубежом. Работы художницы хранятся в частных коллекциях Франции, США, Великобритании, Индонезии и России. Живёт и работает в Санкт-Петербурге и Париже.

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