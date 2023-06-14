САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Выставка «Сады и цветы Мадам Симон» открывается в музее АРТМУЗА

21 июня, в 19 в музее современного искусства АРТМУЗА (СПб, 13 линия Васильевского острова, д. 70) состоится вернисаж выставки «Сады и цветы Мадам Симон».
Женщина-загадка, русская француженка Светлана Лунёва-Симон и её цветочные пейзажи и натюрморты на два месяца обоснуются в прохладных, тенистых галереях, в самом сердце Петербурга.
Где увидела она эти волшебные, порой неземные, растения?
Где подсмотрела небесно-прозрачные оттенки?!
Объёмные, пронзительные, яркие, выполненные в оригинальной технике цветочные композиции и пейзажи обращают на себя внимание. Художница естественно и живо запечатлевает реальность в её подвижности и изменчивости, передавая своё мироощущение.
Динамика цвета, эмоциональное напряжение в передаче изображаемого характерны для произведений Светланы Лунёвой. Им также свойственна большая пластическая и живописная мягкость, поэтическая декоративность.
Кто-то видит в этом результат взаимопроникновения культур, синергию изобразительных традиций и художественных кодов двух стран: Светлана является выпускницей курсов при Государственном Академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (Санкт-Петербург) и Сорбонны, одного из ведущих университетов Франции. Разгадайте загадку Мадам Симон, - следуйте за цветочным ароматом!
Выставка «Сады и цветы Мадам Симон» продлится до 17 августа.
Вход свободный для всех.
Светлана Лунёва – родилась в Ленинграде 18 июля 1965 года. Выпускница курсов при государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (Санкт-Петербург), выпускница одного из ведущих вузов Франции – Сорбонны (Париж),
факультет «Теория и практика изобразительного искусства». Изучала живопись у А. Кондратьева, сотрудничала с группой «Кочевье».
С 1992 года постоянно выставляется в России, Франции, Америке, Индонезии. Участник многочисленных коллективных и автор персональных выставок в нашей стране и за рубежом. Работы художницы хранятся в частных коллекциях Франции, США, Великобритании, Индонезии и России. Живёт и работает в Санкт-Петербурге и Париже.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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