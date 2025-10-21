Фильм «Воздух» получил две награды на II Международном фестивале «Тоджи Сомон»

Военная драма «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего завоевала сразу две награды на II Международном фестивале «Тоджи Сомон» (TOJI SOMON), проходящем с 15 по 20 октября в Таджикистане. Картина стала победителем в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучшая женская роль» (актриса Анастасия Талызина). Участие фильма в конкурсной программе было организовано при содействии РОСКИНО.

Фильм рассказывает о судьбах летчиц времен Великой Отечественной войны, о мужестве, вере и внутренней честности, которые помогают выстоять в суровой реальности. Международное жюри отметило масштаб картины, уникальные кадры воздушных боев, яркие актерские работы и уникальные технологии съемки, примененные в фильме.

«Мы делали ‘Воздух’ так, чтобы он был близок и понятен публике из разных стран. Для нас было важно сделать кино высокого художественного и технического уровня с точки зрения истории, драматургии и технологий. Мало кто знает, но мы использовали технологии, которые в таком комплексе еще нигде не применялись. И, мне кажется, у нас получилось. ‘Воздух’ — это кино, где огромную роль играют чувства. Это история взросления, о том, как юные девушки становятся воинами. И, конечно, это фильм о нашей общей Победе, о настоящем подвиге, о внутренней честности, уважении и искренности, которые должны оставаться в каждом из нас», — рассказал режисеер Алексей Герман-младший.