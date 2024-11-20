OPUS UNIVERSUM. СОЗВЕЗДИЕ ИСКУССТВ

Музыкальный проект OPUS UNIVERSUM продолжает восьмой концертный сезон. Обзор состоявшихся программ ноября представим в этом материале.

Четвертой программой восьмого сезона OPUS UNIVERSUM стал творческий вечер актера, режиссера, хореографа Александра Лимина «Об учителях в искусстве». Встреча состоялась 3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Доме-музее Марины Цветаевой.

Пронзительно и проникновенно, глубоко и искренне, благодарно и с большой любовью – так можно было бы определить тональность вечера-посвящения Александра Лимина своим учителям. В каждом воспоминании – бесконечное уважение к наставникам, почитание переданных ими заветов и истин, ответственность за достойное продолжение их школы. Трепет оживающих в рассказе мгновений общения с мастерами передавался зрителям, которым в эти мгновения открывалась трогательность отношений учителей и учеников. Сложное переплетение жизненных обстоятельств и творческих задач чуткий зритель встречал в сопереживании до слез; интерпретация поэзии, существующей в параллели жизненных событий и возрожденной в хронике рассказа, трогала до глубины души. Двухчасовой вечер прошел на одном дыхании – и, кажется, слишком стремительно ускользал из настоящего времени. Но остался надолго в эмоциональной памяти.

– Александр, прежде всего, спасибо за такой красивый вечер! В нашем кратком интервью хочу спросить, что является для Вас самым важным и ценным в театральном искусстве? Что Вы хотите транслировать в своей театральной работе?

– Чем больше я занимаюсь профессией, чем глубже погружаюсь в нее, тем больше понимаю, что однозначного ответа нет. Видимо, не нашёл еще. Но и вопрос такой, честно говоря, я себе не задавал… Честность и искренность, наверное. Что же касается своих работ – я делаю так, как чувствую, как знаю, как мне кажется правильным и верным. И всегда надеюсь, что в зале будет хотя бы один человек, который поймёт и почувствует это так же, как я.

– Почти десять лет Вы служите в Московском Театре Олега Табакова. Актерская деятельность сочетается с невероятно активной режиссерской работой в разных театрах. Что для Вас первостепенно? Или обе сферы деятельности находятся для Вас в равноправии?

– Я очень люблю актерство. Я так хочу играть – много, разного, постоянно. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Я режиссером стал потому, что устал искать и ждать, когда будут ставить на меня спектакли. Поэтому теперь я ставлю их сам. Спектакли, в которых мне самому было бы интересно играть.

– Ежедневно Вы приходите в театры, где Вы – режиссер, хореограф, актер. А зритель Вы – часто? Как смотрит спектакль зритель-профессионал?

– Зритель я часто. Очень часто. Но график, к счастью, становится все плотнее. Смотрю с открытым сердцем, но, конечно же, дотошно. И часто деконструирую работу у себя в голове, чтобы понять, как она сделана, по каким законам работает.

– На какие постановки этих лет Вы хотели бы обратить внимание наших читателей?

– В театрах много хорошего. В видеозаписях есть очень много хороших спектаклей, представлений, концертов. Позвольте мне не называть отдельные названия. Ходите в театр, любите театр! Вас там тоже любят и очень ждут.

Пятая программа проекта состоялась 14 ноября в Музее-заповеднике «Архангельское». Вокально-фортепианный вечер «К детям» был приурочен к Году Семьи. Вокальный театр М. Мусоргского в близких и понятных повседневных сценах детской, театр фортепианной миниатюры П. Чайковского в музыкальном альбоме-отражении мироздания ребенка и одновременно символе человеческой жизни, светлая вокальная лирика для детей, созданная П. Чайковским в соединении символов и духовных ценностей, которые взрослые стремятся передать своим детям.

Адресуя эту программу детям, артисты Мирослава Фльорчак (сопрано) и Дмитрий Трофимов (фортепиано) обратились и к юному поколению, с которым композиторы говорят как с будущими взрослыми, и к поколениям взрослых – ведь в каждом взрослом человеке живет детская ранимая и чуткая душа.

Шестой фестивальный день OPUS UNIVERSUM состоялся в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка». 16 ноября проект представил в «Ивановке» многоплановую программу.

Фестивальный день открылся ретроспективой документальных видеопроектов Студии Ивана Старостина. В рамках ретроспективы были представлены два видеопроекта 2024 года, посвященных теме Дома С.В. Рахманинова – Дома в Тамбовской губернии, полностью утраченного в начале 1920-х годов и возвращенного в конце XX века полувековым трудом учителя А.И. Ермакова, и московского Дома Рахманинова на Страстном бульваре, который не был утрачен, но и не был возвращен Сергею Васильевичу. В начале 2024 года Студия провела съемку беспрецедентного экспонирования выставки Музея-заповедника «Ивановка» в стенах московской квартиры композитора, которая никогда не была музеем; выставочное событие, посвященное С. Рахманинову, стало первым в истории Дома на Страстном бульваре. В день исторической выставки, 16 февраля 2024 года, сотрудники «Ивановки» вошли в пространство квартиры Рахманинова с портретом Александра Ермакова и цветущей сиренью – любимым цветком Сергея Васильевича. Видеопроект Студии Ивана Старостина, посвященный историческому экспонированию, получил название «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома», аналогичное названию выставочного проекта, представленного в Год семьи в квартире С.В. Рахманинова на Страстном бульваре – последнего выставочного проекта, созданного подвижником Александром Ермаковым.

Через полгода после выпуска фильма «С.Рахманинов. Страницы семейного альбома», снятого на Страстном бульваре, Студия представила документальный видеопроект «Возвращение Дома», посвященный истории усадьбы С.В. Рахманинова «Ивановка». Разрушенная до основания во времена крестьянского восстания на Тамбовщине, усадьба Рахманиновых — Сатиных обрела новую жизнь благодаря школьному учителю, подвижнику Александру Ермакову (1951–2022), оказавшемуся в Ивановке в возрасте 20 лет и посвятившему 50 лет своей жизни восстановлению полностью утраченной усадьбы. Полувековой труд Александра Ермакова вернул России дом Сергея Васильевича – Дом, ставший для композитора и семейным очагом, и творческой лабораторией. Мир Сергея Рахманинова неотделим от Ивановки, ведь 85 процентов наследия композитора было создано именно там. Видеопроект Студии Ивана Старостина вышел в онлайн-премьере на сайте Московской консерватории; первое офлайн-представление состоялось месяцем позже в московском кинотеатре КАРО «Октябрь», за которым последовали офлайн-показы в Ивановке и в Санкт-Петербурге. В широком доступе проект «Возвращение Дома» появился на видеоплатформах YouTube, RuTube и VK Видео.

Ретроспективу в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова посетили жители Тамбовской, а также близлежащих областей; благодаря синхронной с очным представлением интернет-трансляции видеопроектов на официальных VK-страницах Музея-заповедника С.В. Рахманинова и проекта OPUS UNIVERSUM присоединиться к ретроспективе смогли жители разных уголков России.

За ретроспективой Студии Ивана Старостина последовал концерт-променад, формат которого предполагает перемещение артистов и слушателей из зала в зал и исполнение произведений Рахманинова на исторических инструментах Ивановки, расположенных в разных пространствах Дома. Это поклон благодарности великому подвижнику А.И. Ермакову, по инициативе которого все инструменты, будучи музейными экспонатами, были реставрированы и получили вторую жизнь. Концерт-променад неизменно проходит в сопровождении научного сотрудника Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка» Юлии Пальцевой, рассказывающей об истории каждого инструмента усадьбы. В рамках концерта-променада состоялась премьера в Ивановке – впервые в Музее-заповеднике прозвучала фортепианная транскрипция «Трех русских песен» С. Рахманинова, выполненная Еленой Тарасовой в финале юбилейного года композитора. Цикл «Три русские песни» для хора и оркестра, созданный С. Рахманиновым в 1926 году после длительного композиторского молчания и ставший первым сочинением периода эмиграции, составляют песни «Через речку, речку быстру», «Ах ты, Ванька», «Белилицы, румяницы Вы мои».

После концерта-променада прозвучала концертная программа Елены Тарасовой «Музыкальные сказки», адресованная Году Семьи. Радость узнавания музыки и известных сказочных сюжетов, запечатленных в великой музыке Чайковского, Прокофьева и Стравинского, сочеталась в этой встрече с открытиями новых композиторских имен – в программе прозвучат озорные, безмятежные, трогательные музыкальные зарисовки малоизвестных в России французских композиторов Деода де Северака и Пьера Санкана. В предисловии и послесловии к этой программе концертный рояль пробовал себя в роли старинных музыкальных шкатулок – изысканных и любимых всеми игрушек, придуманных в конце XVIII века швейцарским часовщиком Антуаном Фавром. К слову, 30 ноября этого года исполняется 290 лет со дня рождения изобретателя – и своеобразным поклоном уважения Мастеру стало обращение в программе к обаятельным фортепианным миниатюрам, которые появились из-под пера композиторов, впечатленных звучанием механических музыкальных шкатулок.

Фестивальный день завершился онлайн-показом документального фильма Студии Ивана Старостина «OPUS UNIVERSUM. Интервью на фоне концерта», созданного Студией к Международному Дню Музыки. Фильм-посвящение красоте классической музыки, бесконечной в постижении; фильм-размышление о роли классической музыки в жизни человека, о философии творческого пути, общении со зрителем через искусство. В съемках приняли участие артисты Международного музыкального проекта OPUS UNIVERSUM (лат. «опус универсум» – «всеобщее творение»).

Седьмая программа проекта OPUS UNIVERSUM прозвучала следующим днем. 17 ноября в Органном зале Культурно-просветительского центре «Дубровицы» (Подольск) состоялся концерт Олеси Кравченко «Великие органные традиции: И.С. Бах и Ф. Мендельсон» – программа, приуроченная к юбилейному году Феликса Мендельсона и устремленная в Год Иоганна Себастьяна Баха. В рамках программы 17 ноября Олеся обратилась к наследию двух великих немецких композиторов, оказавших влияние на всю последующую музыкальную историю Европы. Будучи выпускницей Московской консерватории по двум специальностям – «музыковедение» и «орган» – Олеся органично сочетает в своих программах исполнение сочинений и ведение концерта, открывая аудитории не только звучание партитур, но и исторические параллели и пересечения творческих миров выбранных ею для концертных программ композиторов.

Камерная программа «2024: 300.200.100.1» в Усадьбе Васильчиковых на Большой Никитской и масштабная монография к 90-летию Альфреда Шнитке в Московском Международном Доме Музыки, сочетающая в себе черты классического концерта и перформанса, станут финальными программами яркого восьмого сезона OPUS UNIVERSUM.