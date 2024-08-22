«Мой сосед Тоторо»: звездные гости посетили спецпоказ аниме-шедевра Хаяо Миядзаки

Игорь Вавилов и Алена Михайлова

В кинотеатре «Художественный» состоялся спецпоказ аниме-шедевра Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо», который возвращается в российский прокат в конце августа (фильм выпускает кинопрокатная компания Russian World Vision).

Спецпоказ посетили звездные гости: Екатерина Шпица, Анастасия Решетова и Алеко, Алена Михайлова, Саша Сулим, Полина Кутепова, Кирилл Плетнев, Ирина Безрукова, Иван Макаревич, Евгений Бороденко, Виктория Богатырева, София Дониянц, Анна Азарова, Владимир Канухин, Татьяна Струженкова, Алексей Розин, Игорь Грабузов, Александра Попова, Нелли Ермолаева, Антон Желнов, Евгения Синицкая, Алена Чехова, Анастасия Кувшинова, Артем Жигулин, Анна Ещенко, Миша Гурай и другие.

Звездные гости активно делились своими размышлениями относительно главного персонажа анимационного фильма и вспоминали свое детство. Для многих зрителей знакомство с творчеством Хаяо Миядзаки однажды началось именно с «Мой сосед Тоторо», и просмотр картины на большом экране спустя много лет разбудил в них ностальгические воспоминания о собственных детских приключениях и придуманных волшебных мирах. История о дружбе волшебного духа леса Тоторо и двух маленьких сестер не оставила равнодушными и тех, кто смотрел ее в первый раз. Далекая от нас японская культура и такая близкая мысль о том, что легче справляться с трудностями сообща, в кругу семьи, задела зрителей за живое, а аплодисменты не заставили себя ждать.

Актриса Екатерина Шпица (на фото) поделилась своими впечатлениями о фильме: «Мой сосед Тоторо — замечательное аниме о силе детства, о том, как много мы можем в это время».

Алена Михайлова, для которой Хаяо Миядзаки каждый раз открывается с новых сторон, говорит о фильме следующее: «Мой сосед Тоторо» учит добру, любви, настоящей дружбе. Тому, что нужно любить природу, она наш друг и всегда помогает. Миядзаки обязательно нужно смотреть, это лучшие мультфильмы! Это сказочный мир, в котором забываешь о реальности».

С радостью картины великого сказочника Миядзаки пересматривает и Иван Макаревич: «Тоторо символизирует максимальный внутренний покой и уверенность в тепле. У меня он ассоциируется с общим пониманием, кто такие бабушки и дедушки. Это духовное родство присутствует во всех фильмах Миядзаки, и его обязательно нужно смотреть хотя бы из-за сложных тем, рассказанных простым, сказочным языком».

Вдохновившись просмотром, актер и режиссер Кирилл Плетнев поделился важным для себя воспоминанием из детства: «Мне было 10 лет, я был в пионерском лагере и очень хотел домой. Приезжает мама, я плачу, прошу меня забрать в город. Она и забрала, послушала меня».

«Тоторо — это фантастический, сказочный, мистический персонаж, который мне напоминает котика, мудрого и пушистого. На него очень приятно смотреть, из-за этого и фильм я просто обожаю», — поделилась актриса Ирина Безрукова (на фото).

Фото – Геннадий АВРАМЕНКО