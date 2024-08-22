«Кот-призрак Андзу» – история дружбы в адаптации манги Такаси Имасиро

Кинокомпания Пионер представляет аниме «Кот-призрак Андзу» – адаптацию манги Такаси Имасиро, трогательную и ироничную историю дружбы японской девочки Карин и волшебного кота Андзу. Международная премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале – аниме было отобрано в программу «Двухнедельника режиссеров» и тепло принято критиками, а в июне «Кот-призрак Андзу» также стал частью конкурса международного фестиваля анимационных фильмов в Анси.

«Кот-призрак Андзу» – история дружбы между Карин, сильной духом девочкой, которую отправили жить к своему дедушке-монаху в японскую деревню, и Андзу, непредсказуемым призрачным котом, который становится ее опекуном. В японской мифологии «бакэнэко», или призрачные коты — существа, которые обладают необыкновенными способностями: умеют создавать огненные шары, ходить на задних лапах и иногда даже принимают облик своего хозяина.

«Кот-призрак Андзу» – коллаборация японской и французской студий, режиссера игрового кино и мастерицы ротоскопирования, повседневности и мистики, бакэнэко и девочки, потерявшей мать. Фильм «поженил, кажется, столько идей и талантов, что никого не оставит равнодушным — особенно детей» – писала после премьеры в Каннах кинокритик Дарья Тарасова.

Техника, в которой выполнена картина, называется ротоскопия (или «фотоперекладка»). Это техника анимации, при которой художники создают движущиеся изображения, используя отснятые кадры живого действия в качестве основы. С помощью ротоскопии были созданы ранние фильмы Диснея и многие советские мультфильмы — например, всеми любимые с детства «Цветик-семицветик» и «Снежная Королева».

Ротоскопия предполагает, что аниматор просматривает видеозапись и «обрисовывает» фигуры: роль своенравного кота исполнил актер Мираи Морияма, он же озвучил персонажа за кадром. Чтобы войти в образ на площадке Морияма носил кошачьи уши и гавайские рубашки, точь-в-точь как главный герой манги.

Выпуском фильма в Японии занимается компания Toho – одна из крупнейших кинокомпаний и дистрибьюторов (в ее пакете фильмы Акиры Куросавы и аниме Studio Ghibli).