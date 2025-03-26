«Опасная близость»: женщины до 34 лет изменяют чаще мужчин

К премьере нового сериала «Опасная близость» START и ВЦИОМ провели опрос на тему неверности и получили интересные результаты. Согласно данным опроса, женщины до 34 лет изменяют в отношениях чаще мужчин. С неверностью сталкивались 4 из 10 россиян, а половина (49 %) пользовались приложениями для знакомств или допускают такое в будущем.

Исследование показало: по сравнению с предыдущими опросами измены, по мнению россиян, стали встречаться чаще. Если в 2007 и 2023 годах об этом говорили 60 % и 55 % респондентов соответственно, то в 2025 году уже 74 %[1]. При этом женщины в 1,7 раз чаще чем мужчины говорят, что им изменяли (52 % vs 31 % среди мужчин). Более того, 45 % женатых мужчин признаются в неверности (среди всех россиян — 37 %). Однако ситуация меняется в разрезе возрастных групп: до 34 лет чаще изменяют женщины, а после 35 лет мужские измены преобладают над женскими и продолжают нарастать с возрастом.

По мнению россиян, измена занимает второе место в рейтинге причин разводов, причем женщины ставят ее на первое. Но где и как начинаются измены? Один из ответов — сайты знакомств, которыми пользовались или допускают такое в будущем 49 % россиян.

Еще одно последствие цифровизации — новый вид измен, виртуальные. Это переписка в социальных сетях и онлайн-флирт без физического контакта. Женщины в четыре раза чаще мужчин считают онлайн-переписки фривольного содержания с третьими лицами изменой (8 % vs 2 %).

По мнению россиян, источники измен многогранны, но одним из называемых ими факторов, способствующих супружеской неверности, является «измена другого партнера». Этот вариант указывает на возможность своеобразной цепной реакции, когда один случай неверности провоцирует ответную измену из мести, обиды или попытки восстановить справедливость в отношениях. А значит, измена — иногда и результат эмоциональных потрясений или попытки сохранить достоинство.