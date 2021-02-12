OPUS UNIVERSUM: Зимние ассамблеи в Москве

Международный музыкальный проект OPUS UNIVERSUM открывает Зимние ассамблеи в Москве. С 15 по 28 февраля в Зале на Дубининской пройдут концертные программы, концерт-перформанс и презентации альбомов артистов проекта. Автор идеи и художественный руководитель – Елена Тарасова.



Впервые в рамках OPUS UNIVERSUM объявлены мастер-классы. Своим исполнительским опытом на открытых уроках поделятся лауреат международных конкурсов, оперная и концертно-камерная певица, педагог-концертмейстер Московской консерватории и Российской Академии музыки имени Гнесиных Мирослава Фльорчак (сопрано); лауреат международных конкурсов, руководитель и участник струнного квартета «Rusquartet», доцент Московской консерватории Анна Янчишина (скрипка); лауреат международных конкурсов, солистка Московского камерного оркестра «Musica Viva», преподаватель Московской консерватории Елена Корженевич (скрипка); лауреат международных конкурсов Сергей Суворов (виолончель); лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории, член World Piano Teachers Association и Международного союза музыкальных деятелей, автор идей и художественный руководитель ряда молодежных музыкальных проектов Елена Тарасова (фортепиано).

Международный музыкальный проект OPUS UNIVERSUM (лат. «опус универсум» – «всеобщий труд», «всеобщее творение», «целая профессия») объединяет исполнителей, своеобразным кредо каждого из которых могла бы стать фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтиниса «Не ищите в искусстве новое, ищите вечное». Обращение к вечному – и потому всегда новому – предполагает глубокий духовный поиск и смелость творческих решений; «целая профессия» является образом жизни.

Расписание концертных программ, мастер-классов и презентаций Зимних ассамблей в Москве:

15 февраля, 19.00 – Открытие Зимних ассамблей. «Шахматы» (акустический спектакль);

18 февраля, 19.00 – «Братство. 2020/2021» (концерт-перформанс, концерт-осмысление);

22 февраля – Мастер-классы. Презентации альбомов артистов;

25 февраля 2021, 19.00 – «Сновидения и грезы»;

28 февраля 2021, 19.00 – «Рассвет».

Все программы Зимних ассамблей OPUS UNIVERSUM проходят в Москве, в Зале на Дубининской по адресу: улица Дубининская, дом 57, строение 1. Brent City, четвёртый этаж, 401.

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