В Балашихе пройдёт авиационный фестиваль «НЕБО: теория и практика»

Авиационный фестиваль «НЕБО: теория и практика» состоится в Балашихе 22-23 мая 2021 года. Фестиваль «НЕБО: теория и практика» в 2020 году не состоялся из-за ограничительных мер. Зато в этом году он пройдет еще с большим размахом и при поддержке Министерства культуры Московской области и администрации г.о. Балашиха.

«НЕБО» – фестиваль для всех влюблённых в небо! Выступления лучших пилотажных групп малой авиации страны, увлекательная образовательная программа с профессионалами отрасли и расширенная площадка для главных посетителей фестиваля — детей. «НЕБО» – в первую очередь семейный фестиваль. Министерство поддержит фестиваль, а также продумаем арт и кино локации, которые всегда пользуются интересом, – сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Фестиваль проводится в г.о. Балашиха с 2018 года. В 2019-м за два дня его посетили 20 тысяч гостей.

В программе этого года экстремальный пилотаж от чемпионов Мира Выступление самой титулованной пилотессы мира Светланы Капаниной (семикратный абсолютный чемпион мира в женском зачёте по самолетному спорту). Кубок МАРЗ — Русские авиационные гонки Formula 1. Гонки на вертолетах.

Гости фестиваля станут свидетелями чемпионата Московской области по вертолётному спорту. Впервые на фестивале выступление пилотажной группы на реактивных самолетах.

Вертолетный фристайл – танец настоящих вертолетов под музыку. Выступление пилотажных групп: «Первый полет», RUSJET, «Колибри» Парашютное акробатическое шоу Летательные аппараты будущего: летающий мотоцикл, ховерборды, грузовые дроны – первая демонстрация моделей. Выступление пилотажных групп «Русь» и «Реактор».

Впервые будут организованы полеты самолетов времен Первой Мировой войны, восстановленных до летного состояния. Выставка аэродромной техники. Подъёмы на воздушных шарах, 10 аэростатов Авиасимуляторы в кабинах самолетов. 5 интерактивных кабин! Катапульта Братьев Райт, запуск модели при помощи катапульты высота более 8 м. 20 уникальных мастер классов для детей от 3-х лет.

Гости фестиваля смогут произвести собственный планер и запустить его на катапульте «братьев Райт». Произвести собственный воздушный змей и собственный самолет. Научиться клепать настоящие авиационные детали. Научиться перетягивать настоящее авиационное крыло и управлять квадрокоптером, собирать самостоятельно парашют. Посетить батутный парк для детей площадью более 1.000 м2. Всего предусмотрено более 20-ти мастер классов для разных возрастов.

Инженеры-любители и художники покажут свои работы на авиа тематику — предметы мебели, интерьера, сувениры из деталей самолетов и не только. Вместе с профессиональными пилотами, стюардессами и психологами можно будет узнать о самолётных лайфхаках — например, как избавиться от аэрофобии или как подготовиться к длительному перелету.

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