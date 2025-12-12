Оплата публикаций

Основательница авердизма художник Надежда Ёлкина провела мастер-класс для особенных детей в МОСГОРТУРе

В преддверии Нового года МОСГОРТУР организовал для детей с ментальными нарушениями творческий мастер-класс «Большая новогодняя открытка». Провела занятие Надежда Ёлкина — известный современный художник и основатель нового художественного течения — авердизма.

Идея проекта состояла в том, чтобы из очень разных работ детей создать тематическую открытку с изображением новогодних ёлок и сказочных лошадей — большой холст из небольших фрагментов, который наполнит участников ощущением праздника. На занятии дети научились видеть объём, смешивать цвета, работать с различными материалами и написали свои произведения.

Специально для мастер-класса Надежда заранее создала фактурную картину с символами наступающего года. Она стала наглядным примером и помогла юным художникам увидеть разнообразие оттенков и вдохновиться на создание собственных живописных работ.

Надежда Ёлкина закончила Московское академическое художественное училище и более 20 лет посвятила сотрудничеству с известным французским премиальным домом моды. Она
является основателем SAS Art Gallery и членом Творческого союза художников России (ТСХР) и активно выставляется в различных галереях и арт-пространствах. Ее полотна украшают сегодня частные коллекции в России и за рубежом.

«Новое художественное течение, в котором я работаю – Авердизм – трактует произведения искусства как передачу энергии, в том числе это и движение души, и творческий заряд. Именно таким позитивным зарядом мне захотелось поделиться сегодня с ребятами. Все дети гениальны, и особенно это проявляется, когда они с удовольствием работают: не просто срисовывают, а демонстрируют свое собственное видение», – рассказывает художник.

Надежда проводит мастер-классы по живописи, участвуя в благотворительных и социальных проектах. Встреча, организованная МОСГОРТУРом, стала первым опытом художницы в работе с детьми, имеющими ментальные особенности.

«Занятие социальными проектами для меня — это возврат энергии, процесс в котором ты заряжаешься, отдавая. И мне хотелось показать новое тем, кому это действительно нужно. Искусство имеет большой потенциал для развития детей, для формирования новых нейронных связей. Часто дети, имеющие ограничения здоровья, очень талантливы и имеют большую свободу в творчестве. Моя миссия сегодня — показать им возможности для проявления себя и развития», — продолжает Надежда.

Для проведения мастер-класса автор выбрала смешанную технику: сочетание структурной штукатурки, разноцветных мелков, аĸрила и сусального золота, что придало работам многогранность и объём. Фактурные материалы выбрали для того, чтобы и во время занятия, и после дети могли получать новый тактильный опыт.

«МОСГОРТУР ежегодно проводит вместе с партнёрами городские мероприятия для детей и молодых людей с особенностями здоровья. В этом году на новогоднем мастер-классе с талантливой художницей мы постарались раскрыть в каждом ребенке с ментальными нарушениями творческие таланты и навыки самоконтроля, вызвать положительные эмоции и интерес к изобразительному искусству. Также дети смогли познакомиться и пообщаться друг с другом, развивая тем самым навыки коммуникации и социализации», — пояснила руководитель инклюзивных проектов МОСГОРТУРа Анастасия Ревуцкая.

В творческой встрече приняли участие 9 детей с особенностями здоровья, а также сопровождающие их взрослые. В написании картин ребятам помогали московские вожатые.

_____________
* АВердизм — творческое объединение, которое в разных областях искусства создает художественные образы, посвященные энергетической отрасли, раскрывая эстетическую самобытность масс и структур, созданных конструкторской мыслью и самой природой.

