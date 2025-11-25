В Якутии проведут праздник третьего Десятилетия Олонхо

Глава Якутии Айсен Николаев в День Олонхо, 25 ноября, подписал распоряжение о проведении третьего Десятилетия Олонхо в Якутии. Он сообщил об этом на церемонии вручения стипендий олонхосутам, запевалам осуохая, кузнецам и народным мастерам.

День Олонхо – якутского героического эпоса — отмечается в республике ежегодно. Ровно 20 лет назад, 25 ноября 2005 года эпос был признан ЮНЕСКО шедевром устного нематериального культурного наследия человечества.

В этом году в республике завершается второе Десятилетие Олонхо. Глава республики подчеркнул, что за эти годы проведена большая работа по сохранению и распространению эпоса, реализации проектов в образовании, культуре, в сети интернет, издании книг.

«Наша главная задача — приобщение детей и молодежи к исконным ценностям, неиссякаемым источником которых является Олонхо. Для этого в республике проводится большая работа по сохранению и популяризации памятника словесного искусства», — сказал Айсен Николаев.

Решение о проведении третьего Десятилетия Олонхо в Якутии принято с учётом исключительного значения живого якутского героического эпоса как редчайшего памятника мировой культуры. Цель – дальнейшая государственная поддержка, сохранение и пропаганда Олонхо как уникального явления в системе духовных ценностей человечества и развитии международного сотрудничества.

В республике создана единая система Домов Олонхо, которую возглавит Арктический центр эпоса и искусств, который возводится в Якутске. Более 15 лет работает Институт Олонхо при Северо-Восточном федеральном университете им. М. К. Аммосова. В 2026 году ожидается публикация научного труда «Энциклопедия Олонхо». Уникальный Театр Олонхо был трижды номинирован на премию «Золотая маска», а спектакль «Удаганки» Степаниды Борисовой вошел в Золотой фонд театральных постановок России.

Ежегодно проводятся четыре республиканских фестиваля: для взрослых исполнителей Олонхо, для молодежи и для юных исполнителей. Четвертый год телевизионный проект «Олонхо-баттл» на республиканском телевидении объединяет лучших молодых исполнителей эпоса и получил широкий отклик у телезрителей.

Сегодня в Якутии национальный эпос исполняют около 170 человек, из них 100 детей с 5 до 17 лет. С 2022 года сказителям – олонхосутам, запевалам осуохая, кузнецам и народным мастерам – вручают ежегодные стипендии Ил Дархана. Их уже получил 81 носитель традиционной культуры, сегодня награды вручили ещё 26 стипендиатам завершающего года проведения второго Десятилетия Олонхо. В течение следующего года стипендиаты будут получать выплаты в 30 тысяч рублей ежемесячно.