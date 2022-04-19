Открыт прием заявок на участие в II ежегодном городском фестивале негосударственных профессиональных театров

OPEN CALL «Театр нашего времени» — проект, созданный для развития свободной художественной деятельности театральных коллективов и укрепления творческого обмена. Особенностью фестиваля является отсутствие жюри (фестиваль проводится в два этап, без выявления победителей) и ограничений по жанрам и формам.

Приём заявок на участие в фестивале продлится до 9 мая. В рамках отборочной программы должны быть представлены спектакли по произведениям современных драматургов, поставленные не ранее 2018 года, негосударственными профессиональными театральными коллективами.

11 мая после завершения OPEN CALL на сайте Дома культуры «Гайдаровец» http://gaidarovec.art/opencall будет опубликован список всех принятых коллективов и составлена программа театральных постановок.

2-5 июня пройдет показ работ. Коллективы смогут выступить на сцене не только культурных центров, но еще и библиотек.

Регистрация на OPEN CALL будет открыта до 9 мая. Успейте подать заявку.

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