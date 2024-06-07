«Отражения»: в Музее-заповеднике «Болдино» прошел концерт, посвященный 225-летию А.С. Пушкина

Минувшим вечером вся страна смогла «побывать» в родовой усадьбе Александра Сергеевича Пушкина, Музее-заповеднике «Болдино» Нижегородской области, – именно здесь прошел концерт «Отражения», приуроченный к 225-летию великого русского поэта. Прямую трансляцию этого незабываемого торжества миллионы зрителей смотрели в эфире телеканала «Россия» и медиаплатформы «Смотрим» и слушали на радиостанции «Маяк».

Знаменитый парк усадьбы Пушкина, где в общей сложности поэт прожил пять месяцев и написал свои главные шедевры, в том числе, завершил последнюю главу «Евгения Онегина», превратился 6 июня в грандиозную концертную площадку. У Большого Болдинского пруда была создана уникальная сцена, занявшая часть берегового и водного пространства, которая вписалась в естественный ландшафт музея и дополнила композицию усадьбы и парка.

Художественным руководителем концерта выступил народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, маэстро Юрий Башмет. Ведущие – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

В концерте приняли участие знаменитые и любимые артисты, среди которых Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неёлова, Ирина Пегова, Наталия Солженицына, Ирина Купченко, Станислав Любшин, Евгений Ткачук, Пелагея, Полина Агуреева, Лев Зулькарнаев, а также победители Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Лука Моромов, Артемий Хрущалин и Анастасия Тюрина. Зрители увидели выступления Хора Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина и Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Со сцены прозвучали стихи и отрывки из произведений Пушкина и других русских писателей, во все времена посвящавших ему свои строки. Евгений Миронов, открывший торжественный концерт, прочитал отрывок из «Евгения Онегина»; Марина Неёлова выбрала для своего выступления «Сказку о рыбаке и рыбке»; Ирина Купченко – стихотворение «Во глубине сибирских руд», написанное в поддержку декабристов, сосланных в Сибирь; Константин Хабенский – отрывок из «Моцарта и Сальери» из «Маленьких трагедий», созданных как раз в Болдино. Три произведения, в которых Пушкин размышлял о времени, о жизни и о счастье, – «Пора, мой друг, пора», «Брожу ли я…» и «Если жизнь тебя обманет» – исполнили три артиста разных поколений – Евгений Ткачук, Евгений Миронов и Станислав Любшин. Эпизод из литературно-публицистического этюда «Колеблет твой треножник» Александра Солженицына прочитала Наталия Солженицына. Полина Агуреева исполнила песню «Кавалергарды» из фильма «Звезда пленительного счастья» на слова Булата Окуджавы и музыку Исаака Шварца. Образ времени, созданный Пушкиным в стихотворении «Телега жизни», вдохновил Владимира Высоцкого на создание одной из самых известных его песен – «Кони привередливые», которую спела Ирина Пегова.

На протяжении всего концерта участникам представления аккомпанировал Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Звучала музыка великих композиторов, чье творчество неразрывно связано с поэзией и прозой Пушкина, и сочинения, вдохновившие самого поэта на его шедевры: Петра Чайковского, Михаила Глинки, Моцарта, Николая Римского-Корсакова, Альфреда Шнитке, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова.

Уже в финальной части вечера ведущие пригласили на сцену заслуженного сотрудника музея-заповедника «Болдино» Валентину Фроловну Тюльневу, которая поработала в нем более 50 лет. Оказалось, что у Валентины Фроловны удивительная родословная: она – праправнучка конторщика Петра Киреева, который осенью 1830 года помог Пушкину оформить в собственность деревню Кистенёво, упоминаемую в повести «Дубровский» как «Кистенёвка». А дедушка Валентины Фроловны после революции, когда крестьяне жгли помещичьи усадьбы, участвовал в сельском сходе, где решалась судьба Болдино. И на том сходе постановили – Болдино не сжигать, потому что это – дом Пушкина!

«Это большое счастье для нас увидеть эту усадьбу, природу, где наше все – Пушкин – провел много времени. И чувство такое – посильнее будет, чем посетить Зальцбург, где родился Моцарт. Сегодня Пушкин – это наша гордость, как Петр Ильич Чайковский», – говорит Юрий Башмет.

Организаторы концерта: Русское концертное агентство, телеканал «Россия», Правительство Нижегородской области.

Фото – телеканал «Россия»