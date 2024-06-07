«Опасные воды» – интересные фаты о триллере

Режиссер картины Йоахим Хеден уже известен зрителям другим успешным фильмом с морской тематикой — «Глубокое погружение». Триллер «Опасные воды» собрал яркий актерский каст: Джек Парр («Острые козырьки», «Властелины воздуха»), Джулиан Сэндс («Покидая Лас-Вегас», «Поля смерти»), Александр Арнольд («Молокососы», «Моя кузина Рейчел») и Эрин Маллен («Чисто английские убийства»).

Сюжет «Опасных вод» начинается на острове. Там встречаются друзья, чтобы провести незабываемые выходные. Их ждут вечеринки на пляже, дайвинг и уютные посиделки у костра. Но молодым людям этого мало, жажда острых ощущений толкает героев в авантюрное погружение к месту крушения военного корабля. До этого никто и никогда не исследовал затонувшее 80 лет назад судно, и не зря… Погружение превращается в настоящий кошмар. Группа оказывается отрезанной от суши, а кислород заканчивается. На друзей, застрявших в смертельной ловушке, начинает охоту стая огромных акул. Удастся ли героям противостоять кровожадным хищникам и вырваться на свободу? «Опасные воды» — это напряженный триллер о выживании и психологическая головоломка в одном миксе.

Картина будет интересна и фанатам экшна, и поклонникам истории — прототипом судна Charlotte, в экспедицию на поиски которого отправляются главные герои, стал реальный вооруженный крейсер времен Второй мировой войны.