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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Опасные воды» – интересные фаты о триллере

editor
By editor
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опасные воды - триллер - кадры из фильма

Режиссер картины Йоахим Хеден уже известен зрителям другим успешным фильмом с морской тематикой — «Глубокое погружение». Триллер «Опасные воды» собрал яркий актерский каст: Джек Парр («Острые козырьки», «Властелины воздуха»), Джулиан Сэндс («Покидая Лас-Вегас», «Поля смерти»), Александр Арнольд («Молокососы», «Моя кузина Рейчел») и Эрин Маллен («Чисто английские убийства»).

Сюжет «Опасных вод» начинается на острове. Там встречаются друзья, чтобы провести незабываемые выходные. Их ждут вечеринки на пляже, дайвинг и уютные посиделки у костра. Но молодым людям этого мало, жажда острых ощущений толкает героев в авантюрное погружение к месту крушения военного корабля. До этого никто и никогда не исследовал затонувшее 80 лет назад судно, и не зря… Погружение превращается в настоящий кошмар. Группа оказывается отрезанной от суши, а кислород заканчивается. На друзей, застрявших в смертельной ловушке, начинает охоту стая огромных акул. Удастся ли героям противостоять кровожадным хищникам и вырваться на свободу? «Опасные воды» — это напряженный триллер о выживании и психологическая головоломка в одном миксе.

Картина будет интересна и фанатам экшна, и поклонникам истории — прототипом судна Charlotte, в экспедицию на поиски которого отправляются главные герои, стал реальный вооруженный крейсер времен Второй мировой войны.

  • «Опасные воды» — одна из последних работ британского актера Джулиана Сэндса в большом кино. Остросюжетный триллер-головоломка об опасности, таящейся в глубинах океана, стал для актера пророческим. Он трагически погиб летом 2023 года при экстремальном восхождении на Лысую гору недалеко от Лос-Анджелеса;
  • Образ героя Леви, покорителя океана и охотника за затонувшими судами, вдохновлен классическим луком Жака-Ива Кусто — красной шапочкой-бини и голубой рубашкой;
  • Одним из саундтреков стала песня Spiderweb Suit шведской инди-группы Sandy Mouche. В ней появляется образ талисмана, который должен сохранить жизнь возлюбленного, несмотря на опасности внешнего мира.
  • Режиссер Йоахим Хеден не первый раз работает над идеей об опасности дайвинга. К фильму «Подводный капкан» он написал сценарий, а в фильме «Глубокое погружение» он выступил и режиссером, и сценаристом.
  • Одну из главных ролей в картине сыграл звезда сериалов «Полдарк» и «Молокососы» Александр Арнольд.
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