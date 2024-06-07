«Опасные воды» – интересные фаты о триллере

Режиссер картины Йоахим Хеден уже известен зрителям другим успешным фильмом с морской тематикой — «Глубокое погружение». Триллер «Опасные воды» собрал яркий актерский каст: Джек Парр («Острые козырьки», «Властелины воздуха»), Джулиан Сэндс («Покидая Лас-Вегас», «Поля смерти»), Александр Арнольд («Молокососы», «Моя кузина Рейчел») и Эрин Маллен («Чисто английские убийства»).
Сюжет «Опасных вод» начинается на острове. Там встречаются друзья, чтобы провести незабываемые выходные. Их ждут вечеринки на пляже, дайвинг и уютные посиделки у костра. Но молодым людям этого мало, жажда острых ощущений толкает героев в авантюрное погружение к месту крушения военного корабля. До этого никто и никогда не исследовал затонувшее 80 лет назад судно, и не зря… Погружение превращается в настоящий кошмар. Группа оказывается отрезанной от суши, а кислород заканчивается. На друзей, застрявших в смертельной ловушке, начинает охоту стая огромных акул. Удастся ли героям противостоять кровожадным хищникам и вырваться на свободу? «Опасные воды» — это напряженный триллер о выживании и психологическая головоломка в одном миксе.
Картина будет интересна и фанатам экшна, и поклонникам истории — прототипом судна Charlotte, в экспедицию на поиски которого отправляются главные герои, стал реальный вооруженный крейсер времен Второй мировой войны.
- «Опасные воды» — одна из последних работ британского актера Джулиана Сэндса в большом кино. Остросюжетный триллер-головоломка об опасности, таящейся в глубинах океана, стал для актера пророческим. Он трагически погиб летом 2023 года при экстремальном восхождении на Лысую гору недалеко от Лос-Анджелеса;
- Образ героя Леви, покорителя океана и охотника за затонувшими судами, вдохновлен классическим луком Жака-Ива Кусто — красной шапочкой-бини и голубой рубашкой;
- Одним из саундтреков стала песня Spiderweb Suit шведской инди-группы Sandy Mouche. В ней появляется образ талисмана, который должен сохранить жизнь возлюбленного, несмотря на опасности внешнего мира.
- Режиссер Йоахим Хеден не первый раз работает над идеей об опасности дайвинга. К фильму «Подводный капкан» он написал сценарий, а в фильме «Глубокое погружение» он выступил и режиссером, и сценаристом.
- Одну из главных ролей в картине сыграл звезда сериалов «Полдарк» и «Молокососы» Александр Арнольд.