В Музее Владимира Высоцкого, словно эхо давно ушедших дней, Зара, народная артистка России, представила миру свой альбом-трибьют «Прерванный полет». В нем, подобно бережно хранимым воспоминаниям, она вдохнула новую жизнь в семь произведений Владимира Высоцкого, гения, чье творчество – Золотой Фонд русской культуры.

Она призналась, что стремилась отыскать в его наследии жемчужины, не столь известные широкой публике, и обрамить их в новую музыкальную форму. В проекте, по ее словам, приняли участие более полутора сотен человек, объединенных общей любовью к творчеству Высоцкого. «Перепеть Высоцкого невозможно, – сказала Зара. – У каждого из нас свой Высоцкий, и в этом альбоме вы услышите моего».

Сын легендарного барда, Никита Высоцкий, присутствовавший на премьере, назвал этот день памятным событием и выразил благодарность певице за ее талант и трепетное отношение к наследию отца. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, чья роль в сохранении культурного наследия CCCР-России бесценна.

