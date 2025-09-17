АртМосковия: регламент публикаций, оплата

Память, преемственность, традиции, современность:  в столице состоялся фестиваль «Музыка Гордых»

музыка гордых - николай расторгуев
Фото предоставлено Фондом Николая Расторгуева

14 сентября в рамках празднования Дня города Москвы на Поклонной горе прошел масштабный фестиваль «Музыка Гордых», подготовленный Фондом Николая Расторгуева и радиостанцией «Гордость». Звезды отечественной поп-, рок- и фолк-музыки, российские поэты, а также победители всероссийского музыкального конкурса «Музыка Гордых» исполнили патриотические песни о силе русского духа и единстве народа.

«Сегодня здесь, в самом сердце нашей страны, на Поклонной горе звучит российская музыка, созданная и исполненная лучшими артистами нашей огромной страны. Фестиваль «Музыка Гордых» в этом году впервые проходит в Парке Победы.

Радио Гордость создано для того, чтобы вы каждый день в Москве, в Саратове, в Луганске, в Донецке, во Владивостоке, в машине, на даче, на работе могли включить радио и услышать жизнеутверждающую музыку, поддерживающую гордость за нашей страну, наши достижения, наших артистов», — отметил главный редактор радиостанции «Гордость» Константин Терехов.

На сцену фестиваля вышли Татьяна Куртукова, AY YOLA, BEARWOLF, Зара, Akmal’, Александр Степанов ST, Nansi&Sidorov, Влад Маленко, Chebanov, Алексей Поддубный (Джанго), группа «Свинцовый Туман», группа «123 полк», Сергей Нихаенко, Детский хор «Гордость», Отец Киприан, MK 5.45, Снежина Кулова, Asammuell, Pobeda и Outen, Ежевика, «Непоседы» и ДМТ, группа «Зверобой».

Важной частью концерта стали показ отрывка этно-оперы «Князь Владимир» Игоря Матвиенко, рассказывающей о жизни одного из самых значимых правителей Древней Руси, а также чествование РШБр «Ветераны» и ее подвигов. Кульминацией фестиваля стало выступление Николая Расторгуева и группы «Любэ», которое тепло встретила многотысячная аудитория: зрители в едином порыве подпевали песням легендарной группы.

Ведущими «Музыки Гордых» стали российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и российская актриса театра и кино Анастасия Макеева.

«Мы счастливы впервые представить наш фестиваль «Музыка Гордых» в одном из самых значимых мест Москвы — на Поклонной горе.

Уверены, что фестиваль стал настоящим подарком для всех, кто пришел в это воскресенье отметить День рождения любимой столицы.

Количество зрителей сегодняшнего концерта очень впечатляет! Цифра в 140 000 человек на Поклонной горе в эти выходные в очередной раз подтверждает интерес россиян к отечественной музыке со смыслом, истории нашей страны и искусству», — подчеркнул Директор Фонда Николая Расторгуева.

Праздник организовали Департамент культуры города Москвы и Московская дирекция массовых мероприятий.

