Новый музыкальный клип Tova «Роговица» – работа с глубоким художественным замыслом

tova - съемка клипа роговица
Фото © Дарья Глобина

Tova — художник, поэт, музыкант и исполнитель в жанре поп. По профессии артистка экономист, доктор наук, написавшая PhD in Finance, и в этой роли также ставит важные вопросы, которые перекликаются с её творчеством. Это исследование себя и других через экономические рамки и социальные науки.

«На съемках клипа «Роговица» в стенах Дома Культуры в Зеленограде царила атмосфера творческого поиска и экспериментов. Каждый участник проекта стремился проникнуть вглубь философской идеи, заложенной в песне. Дом культуры стал идеальным местом для раскрытия моих замыслов», — рассказывает артистка.

Клип «Роговица» представляет собой многослойную интерпретацию пути человека в поисках смысла жизни и себя самого. Сцены, наполненные символическим содержанием, предлагают зрителям путешествие через коридоры и переходы, отражающие трансформации и внутренние метания. Отражения в зеркалах – обращение к себе, саморефлексия, текущая вода – поток времени и постоянное изменение, в то время как образ ангела возвращает к детским мечтам и надеждам.

Tova раскрыла смысл сцены с картиной в клипе: «Во время съемок я писала картину, которая в начале изображала цепочку воспоминаний, круговорот жизни и перспективы будущего, а в финале преобразовалась в белое полотно – символ чистоты и простоты, откуда берутся все цвета жизни. Этот элемент подчеркивает центральную тему возвращения к себе, к тому, что отражает наша «роговица» – душа человека. Моя песня, картина и клип формируют философский дискурс о поиске и обретении себя. Каждый элемент приглашает к путешествию сквозь лабиринты самопознания».

