Павильон № 59 «Зерно» на ВДНХ получил приз зрительских симпатий премии «Золотой Трезини»

15 ноября объявили результаты VII Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Павильон № 59 «Зерно» на ВДНХ получил приз зрительских симпатий как лучший реализованный проект реставрации. За него проголосовали свыше 5400 человек.

«Золотой Трезини» — единственная премия в мире, эксперты которой отбирают для включения в состав музейного фонда новые архитектурные и реставрационные проекты, имеющие высокую художественную ценность.

Павильон «Зерно» был представлен в номинации «Лучший реализованный проект реставрации». В ней же участвовали такие объекты, как башенный комплекс Харпе (Республика Ингушетия), Благовещенский собор в Воткинске (Республика Удмуртия), Клубный дом (Иран), крепость Старая Ладога (Ленинградская область), ФГБУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» и другие.

«В этом году мы представили на премии павильон «Зерно». Это один из самых сложных и интересных объектов нашей Выставки. Комплексная реставрация фасадов и интерьеров была направлена на сохранение их стилистики, характера отделки, первоначального лепного декора и восстановление утраченных элементов», — подчеркнул заместитель генерального директора ВДНХ Александр Тарасов.

Павильон № 59 «Зерно» (бывший — Московской области) — третий по высоте на всей территории ВДНХ. Он был построен в 1939 году, а в 1954 году реставрирован с сохранением элементов прежней композиции. Его архитектором является Дмитрий Чечулин, главный архитектор Москвы в 1945‒1949 годах, автор ключевых проектов советской архитектуры 1960‒1980-х годов.

Реставрация одного из красивейших павильонов Главной выставки страны началась в 2020-м и была завершена в 2023 году. Павильон «Зерно» имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, поэтому подход был максимально точный, по документам и фото.

Среди побед реставраторов, трудившихся над восстановлением прежнего облика павильона, ― золоченый шпиль с рубиновой звездой, две парные скульптурные композиции на нижнем ярусе башни, декор на фасадах и исторические интерьеры. Вводный зал павильона теперь вновь украшает уникальная живопись, создающая иллюзию отсутствия потолка. По фото и историческим аналогам воссоздали бронзовые люстры, а в залах павильона были отреставрированы витражи.

Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670–1734) — первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко. Церемония награждения проводится ежегодно в Санкт-Петербурге. Цель премии — музеефикация наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела.