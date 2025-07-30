Павильон № 8 «Юные натуралисты» на ВДНХ претендует на премию «Золотой Трезини»

В номинации «Лучший реализованный проект реставрации» престижной Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» в 2025 году представлен проект реставрации Павильона № 8 «Юные натуралисты», объекта культурного наследия федерального значения.

В результате масштабной научной реставрации исторического павильона, построенного в 1954 году, удалость сохранить и подчеркнуть его главную отличительную особенность — легкость и воздушность, наполненность воздухом и солнечным светом. Этот удивительный эффект создает стеклянный купол центрального зала, витражное остекление двух полукруглых боковых объемов, стеклянная крыша оранжереи, эркер заднего фасада, большие оконные проемы.

У входной группы Павильона № 8 «Юные натуралисты» воссоздано зеркально гладкое, сверкающее на солнце терраццо, которое при строительстве использовалось для отделки центральной части стилобата. Главный вход павильона вновь украшает изящная колоннада. Часть ее лепного декора была восстановлена в соответствии с архивными данными, часть — бережно отреставрирована. Под сводами колоннады реставраторы использовали необыкновенный небесно-синий цвет, максимально близкий к исходному, обнаруженному под слоями краски.

Удалось полностью повторить и изначальное колористическое решение интерьеров, в том числе элегантный цвет крон-лимон. Также в интерьере воссозданы несохранившиеся барельефы стендов вводного зала: «Пионерская организация в школе», «Политехническое обучение в школе», «Урок в классе», «Дворец пионеров», «Отдых детей в СССР». Отреставрирована массивная деревянная входная дверь и исторический паркет из дуба и лиственницы.

На основе исторических фотографий воссозданы 30 фарфоровых люстр трех разных типов. Они создают в прозрачном павильоне атмосферу тепла и уюта.

На свои места у входа в Павильон № 8 «Юные натуралисты» вернулись после реставрации бронзовые бюсты пионеров — Героев Советского Союза периода Великой Отечественной войны: Лени Голикова, Вали Котика, Зины Портновой и Марата Казея. Эти скульптуры еще в 1960–1970-х годах стали визитной карточкой здания.

В ближайшее время залы павильона «Юные натуралисты» превратятся в большое музейное пространство, объединяющее в себе тематические и интерактивные витрины, станет выставочной площадкой для современного искусства. Также в павильоне гости смогут познакомиться с кондитерскими профессиями и попробовать себя в этой роли.

Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини — первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко.

Фото @ пресс-служба ВДНХ