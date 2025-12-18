В Музее Победы рассказали о легендарной летчице Гризодубовой

Музей Победы представил обновленную экспозицию в рамках проекта «Семейные реликвии». Новая выставка приурочена ко Дню дальней авиации.



«День дальней авиации отмечается в России ежегодно 23 декабря. Советский Союз впервые в мире создал крупные части тяжелых бомбардировщиков еще в 1930-е годы, когда советская промышленность выпустила настоящую армаду из новых четырехмоторных дальних бомбардировщиков ТБ-3. К началу Великой Отечественной ТБ-3 устарел. Тогда основу советской дальней бомбардировочной авиации составили самолеты Ил-4, Ер-2 и Пе-8. Части дальней авиации участвовали в боях с первых дней Великой Отечественной. В августе и сентябре 1941 года самолеты дальней авиации совершили девять налетов на Берлин. На город была сброшена 21 тонна бомб, что вызвало 32 пожара. Кроме того, атаки немецкой столицы имели важное морально-психологическое значение. В условиях неудач на фронте они значительно подняли боевой дух советских людей в тылу и на передовой», — отметили в Музее Победы.

Выставка рассказывает о судьбе и боевом пути советской летчицы, участницы Великой Отечественной войны, полковника и первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Валентины Гризодубовой.



«Валентина Степановна родилась в семье авиаконструктора и с детства грезила о небе. Первый раз она поднялась в небо в 2,5 года на отцовском аэроплане с харьковского аэродрома, привязанная к отцу ремнями. В 14 лет она совершила первый полёт на планере в Коктебеле на слёте планеристов. Валентина за три месяца окончила Харьковский Центральный аэроклуб, продолжила учебу в 1929 году в Пензенской школе лётчиков-инструкторов. В октябре 1937 года Гризодубова установила 5 мировых авиационных рекордов на легкомоторных самолётах. 24—25 сентября 1938 года в качестве командира экипажа вместе с Осипенко и Расковой на самолёте «Родина» совершила беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток, установив международный женский рекорд дальности полёта. 2 ноября 1938 года получила звание Героя Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны, с марта 1942 года по октябрь 1943 года, командовала 101-м авиаполком авиации дальнего действия. К маю 1943 года лично совершила около 200 боевых вылетов на самолёте Ли-2 для бомбардировки вражеских объектов, доставки боеприпасов и военных грузов на передовую и для поддержки связи с партизанскими отрядами», — подчеркнули в Музее Победы.



В обновлённой экспозиции представлены предметы, переданные в дар Музею Победы, в том числе Героем Советского Союза Марией Расковой: авиационные часы АЧО и транспортир, вырезки из газеты «Правда» со статьями о присвоении Валентине Гризодубовой звания Героя СССР. Среди уникальных экспонатов — копия письма от 12 сентября 1941 года от Гризодубовой и Расковой Народному комиссару обороны Союза ССР Сталину с просьбой «разрешить сформировать женские истребительные, бомбардировочные и штурмовые полки для боевой работы как на фронте, так и в тылу по противовоздушной обороне важнейших объектов страны» и «разрешить… в составе своего экипажа совершать боевые вылеты в тыл врага в числе экипажей одной из дальне-бомбардировочных частей ВВС Красной Армии». Дополнят выставку архивные фотографии знаменитой летчицы, в том числе портрет Валентины Степановны с маленьким сыном.