XXVIII Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон»

29 ноября в «Крокус Сити Холле» с размахом отгремела XXVIII Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон». Это самое авторитетное и долгожданное событие в современном шоу-бизнесе. В этом году «Золотой Граммофон» потряс зрителей особо торжественной атмосферой и небывалой масштабностью номеров.

Из года в год Церемония «Золотой Граммофон» становится самым ярким и обсуждаемым событием на российской эстраде. Со сцены в этот вечер звучат лучшие песни уходящего года – так «Золотой Граммофон» становится музыкальной визитной карточкой своего времени.

Началась XXVIII Церемония «Золотой Граммофон» с торжественных моментов. На этот раз шоу открыла легендарная группа «Земляне» вместе со своим основателем Владимиром Киселевым, который занял место за ударной установкой. В то время как солист под культовый трек «Трава у дома» в прямом смысле парил под потолком зала.

Продюсер и музыкант Владимир Киселев произнес приветственное слово, адресованное артистам и зрителям как в зале, так и в прямой онлайн-трансляции:

«Я хотел бы сказать, что вы, дорогие друзья, каждый в своей мере – участники доброго дела. Сегодня сбор от концерта пойдет полностью на детские госпитали в Луганской области. Недавно на Экономическом форуме я объявил об инициативе, чтобы всех наших героев, кто подбил тяжелую технику, мы, звезды эстрады, поощряем суммой в один миллион рублей. Отмечу, что горжусь тем, что меня поддержали народные артисты: Григорий Лепс, Николай Басков, Владимир Машков, Денис Майданов. Я хотел бы продолжить эту традицию – и мы пригласили героев сюда. Никогда нельзя забывать благодаря кому мы находимся в мирной Москве и проводим концерты».

На сцену вышли военные – участники спецоперации, которым Владимир Киселев и Ирина Дубцова, выступающая ведущей патриотического вступления к Церемонии, вручили сертификаты за подбитые танки западного производства. Весь зал поднялся со своих мест, приветствуя героев.

В этом году специальные номера также подарили зрителям Елена Север, Владимир Киселев-младший и Юрий Киселев. Под выступление Владимира Киселева, исполнившего композицию «Такая, брат, беда», на сцене появился настоящий полевой костер с живым огнем. Юрий Киселев исполнил драматичную композицию «Маки», а на экране была воспроизведена запись легендарной песни Юрия Антонова.

Невероятным сюрпризом для зрителей стало исполнение композиции «Русские идут» самыми яркими звездами «Русского Радио». На сцену вышли: Лариса Долина, группа «Земляне», Елена Север, Митя Фомин, Хабиб, Наталья Покровская, Владимир Киселев-младший и Юрий Киселев.

Ведущими Церемонии, создающими настроение в этот вечер, стали Король российской эстрады Филипп Киркоров, популярный шоумен Дмитрий Хрусталев и ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев.

После небольшой размолвки с «Русским Радио» Филипп Киркоров, который является чемпионом по числу статуэток «Золотого Граммофона», вернулся на сцену Церемонии, что, безусловно, вызвало восторг и овации зрителей. Особой изюминкой стал гардероб Филиппа Киркорова: за время концерта он сменил 20 сверкающих костюмов.

Не менее знаковым стало присутствие на сцене Антона Юрьева: звезду утреннего радиоэфира увидела в прямой трансляции Церемонии вся страна. Обладатель невероятной харизмы, он весь вечер заряжал зал позитивом.

Еще одним сюрпризом для зрителей стал трек «Спойлер», созданный Filatov & Karas совместно с искусственным интеллектом Сбера. В его создании была задействована нейросетевая модель Сбера SymFormer, обученная на датасете из 200 тысяч музыкальных композиций разных стилей. Партию бэк-вокала в треке исполнил виртуальный ассистент Салют. Этот нейросингл – уникальное творение, результат коллаборации человека и искусственного интеллекта.

XXVIII Церемония была создана при участии технологий на основе искусственного интеллекта. Нейросети создали декорации к ряду номеров, а также фрагменты сценария.

Лестница, ведущая на сцену, напоминала нотный стан. В оформлении были использованы образы музыкальных пластинок, CD-дисков и элементы музыкальной колонки, которые окружало звездное небо. Зрителей поразили световое и фаер-шоу. На сцене попеременно появлялось убранство усадьбы XIX века, заснеженный бульвар и розовые облака. Выступления звезд сопровождали танцы: романтическая румба, шоу балета TODES и грациозное выступление сборной России по художественной гимнастике.

И самым долгожданным, естественно, было выступление лауреатов – тех, чьи песни в течение года оказались на верхней строчке хит-парада «Золотой Граммофон» в эфире «Русского Радио».

Лауреаты XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон»:

Дмитрий Маликов «Волшебная»;

Сергей Лазарев «Третий»;

Сергей Жуков feat. Любовь Успенская «Безответно»;

Filatov & Karas «Мимо меня»;

Маша Вебер feat. Миша Марвин «Целоваться»;

Хабиб «Ой, какая ты»;

Наталья Подольская «Конечно, да»;

Мари Краймбрери «Иначе все это зря»;

«Чай вдвоем» «Нежная»;

Лариса Долина «Дубликат»;

Anna Asti «Царица»;

Юлианна Караулова «Сильная»;

Митя Фомин «До завтра»;

Artik & Asti «Кукла»;

Emin «Благодарю, мама»;

Мот «Случайности не случайны»;

Николай Басков «Ты неотразима»;

Ирина Дубцова «Как ты, где ты?»;

Полина Гагарина «Бабочки»;

Jony «Никак»;

Филипп Киркоров: «Если ты уйдешь»;

Милош Бикович «Танцуешь со мной»: специальная номинация «Музыкальный киноэксперимент года»;

Дима Билан: специальная номинация «Артист года».

Накануне церемонии много шума в СМИ наделала информация о том, что авторитетную музыкальную награду получит актер Милош Бикович. Однако на сцене артист признался: «Спасибо за теплые слова! Только что, 15 секунд назад вы увидели последние кадры сериала. Это все – персонаж, Кирилл Артемьев. И я только что отснялся в сериале, и вы видели перевоплощение – поэтому я и запел».

Правда «Золотой Граммофон» за смелый киноэксперимент актеру все же вручили.

Филипп Киркоров получил статуэтку за саундтрек к фильму «Нюрнберг». Проникновенная, трогательная композиция «Если ты уйдешь» буквально разорвала сердца зрителей в «Крокус Сити Холле». Безусловно, «Русское Радио» просто не могло оставить без внимания саундтрек к одному из главных фильм уходящего года.

«Русская Медиагруппа» поддержала фильм всеми силами – по зову души, за патриотическую идею и его глубину. Особенно это важно на этом историческом этапе», – подчеркнул ведущий церемонии Антон Юрьев.

Награду Филиппу Киркорову на сцене «Крокуса» вручил режиссер киноленты Николай Лебедев.

А Полина Гагарина получила особый подарок от медиахолдинга MAER: сертификат на 5 миллионов рублей на рекламу на медиафасадах.

В этом году обладателем сразу двух статуэток «Золотой Граммофон» стала Юлианна Караулова. Она получила награду не только за хитовую композицию, но также стала лауреатом зеленого «Золотого Граммофона» – специального приза, который вручается артистам, с особой ответственностью подходящим к заботе об окружающем мире и прививающим своим поклонникам правильные экологичные привычки.

Звезды о XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон»

Сергей Лазарев:

«Все статуэтки «Золотой Граммофон» для меня ценны. Все они – итог работы. Я выходил сегодня на сцену одним из первых и, конечно, круто – полный зал зрителей, все пришли насладиться музыкой. Было волнительно, но, как всегда, справился. Я и сейчас помню свой первый Граммофон, который я получил в составе группы Smash за композицию «Молитва». А также первый сольный Граммофон, который был за песню «Даже если ты уйдешь».

Наталья Подольская:

«Это мой первый, самый ценный, личный «Золотой Граммофон»! Я начала проживать эмоции от его получения еще месяц назад, когда узнала, что я в числе номинантов. Песня звучит в эфире «Русского Радио» с весны, она медленно шла к первому месту. И, конечно, это была моя заветная мечта. Мне позвонила ведущая «Русского Радио» Алена Бородина – и я прослезилась. Это были слезы счастья, потому что это одна из самых важных музыкальных наград в нашей стране! И каждый артист мечтает получить «Золотой Граммофон».

Дмитрий Маликов:

«Эмоции от «Золотого Граммофона» очень приятные. Это 13-я моя статуэтка. И это действительно очень значимая премия в российской музыке, которая заставляет радоваться и двигаться дальше!»

XXVIII Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон» прошла при аншлаге. Концерт, безусловно, стал одной из ярчайших страниц в истории церемонии – и по накалу эмоций, и по красоте оформления, и по калейдоскопу хитов, прозвучавших со сцены.