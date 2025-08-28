Персональная выставка Ксении Долинской завершает работу

В галерее «Высота» завершает работу персональная выставка Ксении Долинской. После московской премьеры часть работ отправится на Флорентийскую биеннале современного искусства и дизайна в Италии, что подчеркивает международный уровень признания художницы.

Ксения Долинская работает в традициях классической живописи — использует многослойную технику, тщательно выстраивает композицию, мастерски владеет светом. Однако за академическим мастерством скрывается современное содержание: полотна

художницы говорят о внутренних конфликтах человека XXI века.

В работах Ксении реальность сталкивается с мифом, а человек — со своим собственным зверем. Центральный вопрос, который ставит художница: кто жертва, а кто хищник? Эти роли в произведениях Долинской постоянно меняются местами, создавая сложную игру отражений.

На выставке представлены работы последних лет, в которых Ксения Долинская развивает свой художественный язык. Экспозиция построена как путешествие через образы, где каждое произведение становится зеркалом для зрителя. Центральная работа выставки — масштабный полиптих «DIVUS» — будет представлен в Италии на 15-ой Флорентийской биеннале 18-26 октября.

Международная экспозиция будет посвящена вечному противостоянию света и тьмы. Тема дуальности является одной из ключевых в творчестве Ксении Долинской. Её участие в Флорентийской биеннале — это яркий пример международного признания российского художника.

Ксения Долинская — художница из творческой семьи. Ее мама, Галина Типикина, художник-оформитель, окружала дочь вдохновляющим миром цветов и креативных возможностей, что сыграло ключевую роль в формировании ее художественного таланта и личности. Произведения художницы являются интерпретацией древних мифов, где часто встречаются существа, объединяющие черты людей и животных. Тема объединения человеческого и звериного стала центральной в искусстве Ксении Долинской. Ее работы насыщены сюрреализмом и символами.

Выставка будет открыта до 31 августа.