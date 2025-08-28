VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваПерсональная выставка Ксении Долинской завершает работу

Персональная выставка Ксении Долинской завершает работу

editor
By editor
25
Ксения Долинская
Ксения Долинская. Фото © пресс-служба Галереи «Высота»

В галерее «Высота» завершает работу персональная выставка Ксении Долинской. После московской премьеры часть работ отправится на Флорентийскую биеннале современного искусства и дизайна в Италии, что подчеркивает международный уровень признания художницы.

Ксения Долинская работает в традициях классической живописи — использует многослойную технику, тщательно выстраивает композицию, мастерски владеет светом. Однако за академическим мастерством скрывается современное содержание: полотна
художницы говорят о внутренних конфликтах человека XXI века.

В работах Ксении реальность сталкивается с мифом, а человек — со своим собственным зверем. Центральный вопрос, который ставит художница: кто жертва, а кто хищник? Эти роли в произведениях Долинской постоянно меняются местами, создавая сложную игру отражений.

На выставке представлены работы последних лет, в которых Ксения Долинская развивает свой художественный язык. Экспозиция построена как путешествие через образы, где каждое произведение становится зеркалом для зрителя. Центральная работа выставки — масштабный полиптих «DIVUS» — будет представлен в Италии на 15-ой Флорентийской биеннале 18-26 октября.

Международная экспозиция будет посвящена вечному противостоянию света и тьмы. Тема дуальности является одной из ключевых в творчестве Ксении Долинской. Её участие в Флорентийской биеннале — это яркий пример международного признания российского художника.

Ксения Долинская — художница из творческой семьи. Ее мама, Галина Типикина, художник-оформитель, окружала дочь вдохновляющим миром цветов и креативных возможностей, что сыграло ключевую роль в формировании ее художественного таланта и личности. Произведения художницы являются интерпретацией древних мифов, где часто встречаются существа, объединяющие черты людей и животных. Тема объединения человеческого и звериного стала центральной в искусстве Ксении Долинской. Ее работы насыщены сюрреализмом и символами.

Выставка будет открыта до 31 августа.

Предыдущая статья
В Волгоградской области завершились Winline Чемпионат России и Альфа-Банк Первенство России по серфингу
Следующая статья
Трейлер к фильму «Первый на Олимпе» с Глебом Калюжным представили в сети

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru