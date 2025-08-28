Трейлер к фильму «Первый на Олимпе» с Глебом Калюжным представили в сети

Картина «Первый на Олимпе» основана на реальных событиях и посвящена уникальной фигуре – легенде советского гребного спорта, двукратному олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону Европы — ленинградцу Юрию Тюкалову.

«Это история невероятно интересной жизни Юрия Тюкалова, первого олимпийского чемпиона СССР по академической гребле. Это кино про судьбу человека, даже судьбы людей, а в них – и личные взаимоотношения, и трагедии, и выбор, и борьба, и страхи, и воля к победе. Конечно, кино будет зрелищным и драматичным, – гребля вообще фантастически красивый вид спорта, и в таком объеме в России его точно еще никто не снимал. Но для меня прежде всего важен человек, его отношения, его вызов, все, что происходит в его душе на самых крутых поворотах судьбы», – говорит режиссер Артём Михалков.

За полгода до начала съемок все актеры, играющие гребцов, в том числе Глеб Калюжный и Артём Быстров, начали обучение академической гребле. Тренировки с актерами проводили заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Виталий Елисеев и серебряный призер Чемпионата мира, мастер спорта международного класса, главный тренер сборной России по академической гребле Юрий Зелюкович. Главным консультантом выступал мастер спорта Олег Волобуев.

Глеб Калюжный, исполнитель роли Юрия Тюкалова: «Мой герой Юрий Тюкалов – великий олимпийский чемпион, Почетный гражданин Санкт-Петербурга, заслуженный тренер по академической гребле, художник, архитектор. Это человек, который смог преодолеть себя и все те обстоятельства, с которыми любой другой не справился бы. Когда я начал изучать биографию Юрия Сергеевича, меня поразили все факты его жизни, все этапы становления его личности. Восхищает совокупность его талантов, его многогранность и сила воли. И, безусловно, внутренняя уверенность, спокойствие, целеустремленность, терпение.

Готовясь к роли, я пересмотрел все спортивные драмы, какие возможно было, – от советской классики до современных фильмов. Смотрел много интервью непосредственно с Юрием Тюкаловым. К сожалению, очень мало кадров, где он в юности, но я постарался как-то считывать его мимику, жестикуляцию. А еще читал и общался, узнавая факты из его биографии. На съемках один из гребцов мне рассказал, как Тюкалов примерно в четыре часа утра, задолго до начала тренировки в клубе «Красное знамя», приходил, снимал в эллинге окно, изнутри открывал его, выносил лодку и занимался. Потом также заносил лодку, ставил окно на место, и затем заново тренировался со всеми».

Елена Лядова, исполнительница роли Веры Савримович, тренера Юрия Тюкалова: «Юрий Тюкалов – сильный духом спортсмен. Непростая личность с непростой, тяжелой судьбой. Человек закаленный, мужественный, который шел упорно к своей цели, стал победителем. Для моей героини Юра – ее Галатея, любимый ученик, она верила в его победу и очень надеялась на то, что он станет первым. Так и вышло. Я не знаю, какие были взаимоотношения у реальной Веры с настоящим Юрой, но у нас в фильме показаны личные отношения на пограничном уровне «мать–сын» и «тренер–ученик».