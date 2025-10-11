Первая леди Сербии Тамара Вучич посетила Российскую академию художеств

8 октября 2025 года состоялся визит супруги президента Сербии Александра Вучича, первой леди страны Тамары Вучич в Российскую академию художеств, в ходе которого она встретилась с президентом РАХ Василием Церетели. Также она осмотрела постоянную экспозицию произведений народного художника СССР и РФ, президента РАХ Зураба Константиновича Церетели (1934-2025) и временные выставки, представленные в Музейно-выставочном комплексе РАХ на Пречистенке.

Тамара Вучич известна своей гуманитарной деятельностью и особым вниманием, которое она уделяет благополучию детей. Во время посещения Российской Федерации она побывала во многих знаковых местах, осмотрела достопримечательности, присутствовала на литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, а также встречалась со Святейшем Патриархом Московского и всея Руси Кириллом.

Дружеские отношения между Правительством Республики Сербия и Академией сложились во время реализации уникального проекта по благоукрашению храма Святого Саввы в Белграде. Работа над мозаичным внутренним убранством собора выполнялась российскими мастерами на протяжении нескольких лет. Российскую академию художеств и мастерские, где набиралась мозаика неоднократно посещал Святейший Патриарх Сербский Ириней. Торжественная церемония передачи Сербской Православной церкви мозаичного убранства главного купола Храма Святого Саввы на Врачаре прошла в феврале 2018 года в присутствии президента Сербии Александра Вучича, министра иностранных дел Сербии Ивица Дачича, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Президента РАХ, Посла Доброй Воли ЮНЕСКО Зураба Церетели, вице-президента Московского Международного Фонда содействия ЮНЕСКО и академика РАХ Мананы Поповой и автора проекта — академика РАХ Николая Мухина.