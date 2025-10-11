Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваПервая леди Сербии Тамара Вучич посетила Российскую академию художеств

Первая леди Сербии Тамара Вучич посетила Российскую академию художеств

T1
By T1
78
тамара вучич и василий церетели, РАХ
Фото © Виктор Берёзкин, пресс-служба РАХ

8 октября 2025 года состоялся визит супруги президента Сербии Александра Вучича, первой леди страны Тамары Вучич в Российскую академию художеств, в ходе которого она встретилась с президентом РАХ Василием Церетели. Также она осмотрела постоянную экспозицию произведений народного художника СССР и РФ, президента РАХ Зураба Константиновича Церетели (1934-2025) и временные выставки, представленные в Музейно-выставочном комплексе РАХ на Пречистенке.

Тамара Вучич известна своей гуманитарной деятельностью и особым вниманием, которое она уделяет благополучию детей. Во время посещения Российской Федерации она побывала во многих знаковых местах, осмотрела достопримечательности, присутствовала на литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, а также встречалась со Святейшем Патриархом Московского и всея Руси Кириллом.

Дружеские отношения между Правительством Республики Сербия и Академией сложились во время реализации уникального проекта по благоукрашению храма Святого Саввы в Белграде. Работа над мозаичным внутренним убранством собора выполнялась российскими мастерами на протяжении нескольких лет. Российскую академию художеств и мастерские, где набиралась мозаика неоднократно посещал Святейший Патриарх Сербский Ириней. Торжественная церемония передачи Сербской Православной церкви мозаичного убранства главного купола Храма Святого Саввы на Врачаре прошла в феврале 2018 года в присутствии президента Сербии Александра Вучича, министра иностранных дел Сербии Ивица Дачича, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Президента РАХ, Посла Доброй Воли ЮНЕСКО Зураба Церетели, вице-президента Московского Международного Фонда содействия ЮНЕСКО и академика РАХ Мананы Поповой и автора проекта — академика РАХ Николая Мухина.

Предыдущая статья
В Томскке сняли док о театре с глухими актёрами
Следующая статья
Кинороман «Хроники русской революции» впервые представили в Киноцентре Октябрь

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru