В Томскке сняли док о театре с глухими актёрами

В Томске завершились сьёмки документального короткометражного фильма про уникальный томский театр «Индиго», где на одной сцене играют глухие, слабослышащие и слышащие актеры. Фильм, снятый при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), имеет рабочее название «Добрый жест».

Театру в этом году исполняется 20 лет, премьерный показ запланирован на декабрь ближе к самому юбилею, дальше планируется участие в кинофестивалях.

Томским режиссерам Евгению Жукову и Артему Агееву удалось запустить фильм в производство благодаря победе во всероссийском Конкурсе документального кино ФПРК («Россия – взгляд в будущее»), ежегодно проводимом организацией с момента ее основания в 2022 году.

По словам сценариста и одного из режиссеров фильма Артема Сагеева, творческой команде было интересно рассмотреть не столько историю самого театра, сколько погрузиться в его атмосферу и уловить то, что скрыто от глаз.

«Понять творческую и смысловую концепцию театра и его создателя, смыслы, заложенные в основу. История получается довольно интересная и глубокая», – убежден кинематографист.

Театр «Индиго» – единственный в Сибири интегрированный профессиональный театр, имеющий статус муниципального учреждения. За его плечами множество постановок, региональных и всероссийских наград.