Первая выставка об искусстве архитектурного макета открылась в Центре «Зотов»

«Внутри города»: Центр «Зотов» и компания Генпро представили первую выставку об искусстве архитектурного макета Центр «Зотов» и компания Генпро открыли выставку «Внутри города. Искусство архитектурного макета». Проект впервые представил макет как самостоятельное направление искусства и главный язык архитекторов. Автор идеи выставки — Даниил Катриченко, основатель Генпро. Куратор — Илья Мукосей.

В повседневной жизни люди могут увидеть макеты в экспозициях исторических музеев, офисах продаж недвижимости или общественных пространствах. Все они используются в просветительских или коммерческих целях. Новая выставка в Центре «Зотов» позволяет по-новому посмотреть на макет, подчеркнуть его художественную ценность, в режиме реального времени понаблюдать за процессом макетирования и показать, как макет стал главным инструментом в архитектуре.

«Выставка архитектурных макетов в Центре “Зотов” не случайна. Для конструктивистов создание таких моделей было важной практикой. Многие идеи великих архитекторов той эпохи дошли до нас только в виде макетов или чертежей, что позволяет нам сегодня хотя бы отчасти прикоснуться к невероятным и утопическим проектам, которые так и не были реализованы. Сегодня, несмотря на современные технологии, архитекторы продолжают экспериментировать в объеме. Главная идея выставки — показать разнообразие архитектурных макетов и познакомить с работой архитекторов и процессами их творческих поисков. Мы хотим продемонстрировать зрителям макет во всей его художественной полноте — и надеемся, что посетители, выйдя с нашей выставки в городское пространство, по-другому будут смотреть на привычные улицы и архитектуру», – говорит генеральный директор Центра «Зотов» Дарья Филиппова.

Проект объединил работы более 25 известных архитектурных бюро, паблик-арт художников и дизайнеров. Каждый из пяти разделов выставки позволяет увидеть, как макет сохраняет память о времени и месте, способствует развитию современного городского ландшафта и поиску новых творческих идей. В центре экспозиции — макетная мастерская, где в режиме реального времени мастера создают новые и реставрируют старые макеты. Каждый желающий впервые может увидеть закулисье этой кропотливой работы.

Подробнее о выставке «Внутри города. Искусство архитектурного макета»

В разделе «Макет создает» макет будет представлен как инструмент творческого поиска архитектора. Это архитектурные фантазии — одни были реализованы, а другие еще в процессе. Важными экспонатами этого раздела станут макеты Николая Полисского, которые будут впервые показаны широкой аудитории: рабочий макет ленд-арт проекта в Японии, а также 10 эскизных макетов скульптур для набережной в Балахне на Волге, выполненные из поролоновых трубок. Интересна серия макетов для проекта отеля в Ялте от бюро ПРОЕКТ МЕГАНОМ — она создана из аутентичных материалов, включая песок, передающих особенности местности.

Самый обширный раздел выставки «Макет говорит» покажет, как архитекторы с помощью макетов рассуждают о своем творчестве. Самый характерный пример — макет жилого комплекса «Бродский» архитектурного бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». В макете дома, состоящего из одних арок, оставили только оболочку — архитекторы наглядно демонстрируют главный художественный прием, который лег в основу образа здания.

Макеты Тотана Кузенбаева, одного из самых известных российских архитекторов, работающих с деревом, представят здания в виде саженцев, которые словно висят в воздухе: зритель сможет увидеть не только эффектную форму самих зданий, но и изнанку города — обычно скрытые под землей коммуникации: трубы и кабели.

Раздел «Макет работает» позволит через стекло понаблюдать за реальным рабочим процессом и увидеть, как мастера создают новые макеты и реставрируют старые при помощи современных и классических технологий. Другая грань современного архитектурного моделирования — динамические макеты — будет представлена макетом-трансформером от бюро KAMEN.

Раздел «Макет учит» продемонстрирует, как макет помогает студентам развивать пространственное воображение и позволяет прикоснуться к зданиям — историческим или тем, которые они мечтают создать. Здесь будут представлены творения ведущих архитектурных школ. Например, «Трансформатор, или Марсельский суп» — работа учебной студии Александра Бродского и Надежды Корбут. Учебные проекты целой группы магистратуры МАРШ размещены внутри бывшей трансформаторной подстанции на «Красном Октябре». Одним из результатов работы студии стал коллективный макет, созданный 12 студентами.

От образования к истории — в разделе «Макет напоминает». Здесь можно будет увидеть модели таких памятников архитектуры, как Казанский собор в Санкт-Петербурге и Храм Христа Спасителя в Москве. Старейший и ценнейший экспонат выставки — макет Колизея работы итальянского мастера Антонио Кики (вторая половина XVIII века), который Екатерина II приобрела для своих внуков Александра и Константина в образовательных целях.