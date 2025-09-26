Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойСанкт-ПетербургВ Санкт-Петербурге стартовал международный фестиваль медиаискусства Digital Rain

В Санкт-Петербурге стартовал международный фестиваль медиаискусства Digital Rain

editor
By editor
86
Talking Birds & Flying Fish © Андрей-Орехов
Talking Birds & Flying Fish © Андрей-Орехов

В Санкт-Петербурге впервые проходит международный фестиваль Digital Rain. Он объединит более 15 пространств с работами ведущих российских и зарубежных медиахудожников. Тема фестиваля 2025 года — «Потоки». Организаторы рассматривают ее как метафору цифрового обмена и способ исследования динамики современного мира.

Маршрут фестиваля охватывает знаковые локации города: Новую сцену им. Вс. Мейерхольда Александринского театра, Севкабель Порт, Центр мультимедиа Русского музея, ОЛИМП «Невский, 20» Библиотеки им. В. В. Маяковского, Ротонду на Гороховой и другие. Все площадки будут открыты для свободного посещения.

Среди ожидаемых работ на фестивале — световая инсталляция «Физика финала» компании Ascreen. «Поток незакрытых дел, висящих где-то на периферии сознания, здесь превращается в физический опыт. Проход через инсталляцию становится символическим актом завершения, как будто разом закрываешь все вкладки, которые держал открытыми без причины», — рассказывает продюсер контента инсталляции Ascreen Дарья Махрова.

В числе других проектов — аудиовизуальная работа Espectres испанского коллектива Playmodes в пространстве SENO, превращающая звук в визуальные волны. Одна из работ творческого коллектива TUNDRA ROW создает иллюзию парящих в воздухе округлых структур, управляемых генеративными алгоритмами взаимосвязи звука и изображения.

Новая сцена Александринского театра станет главным центром дискуссий и перформансов. Здесь пройдут лекции и встречи с ведущими экспертами медиаарта, а также премьеры — хореографический проект «Синтетическая морфология» Анастасии Алехиной и поэтическая пьеса «Лакуна» Дмитрия Масаидова х LYM ART. В музыкальной программе фестиваля особое место займет событие Tanzpol: впервые в Петербурге выступит легендарный Derrick May, один из основателей жанра Детройт-техно.

Предыдущая статья
Первый тизер-постер драмы «Айда!» появился в сети
Следующая статья
Первая выставка об искусстве архитектурного макета открылась в Центре «Зотов»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru