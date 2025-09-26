В Санкт-Петербурге стартовал международный фестиваль медиаискусства Digital Rain

В Санкт-Петербурге впервые проходит международный фестиваль Digital Rain. Он объединит более 15 пространств с работами ведущих российских и зарубежных медиахудожников. Тема фестиваля 2025 года — «Потоки». Организаторы рассматривают ее как метафору цифрового обмена и способ исследования динамики современного мира.

Маршрут фестиваля охватывает знаковые локации города: Новую сцену им. Вс. Мейерхольда Александринского театра, Севкабель Порт, Центр мультимедиа Русского музея, ОЛИМП «Невский, 20» Библиотеки им. В. В. Маяковского, Ротонду на Гороховой и другие. Все площадки будут открыты для свободного посещения.

Среди ожидаемых работ на фестивале — световая инсталляция «Физика финала» компании Ascreen. «Поток незакрытых дел, висящих где-то на периферии сознания, здесь превращается в физический опыт. Проход через инсталляцию становится символическим актом завершения, как будто разом закрываешь все вкладки, которые держал открытыми без причины», — рассказывает продюсер контента инсталляции Ascreen Дарья Махрова.

В числе других проектов — аудиовизуальная работа Espectres испанского коллектива Playmodes в пространстве SENO, превращающая звук в визуальные волны. Одна из работ творческого коллектива TUNDRA ROW создает иллюзию парящих в воздухе округлых структур, управляемых генеративными алгоритмами взаимосвязи звука и изображения.

Новая сцена Александринского театра станет главным центром дискуссий и перформансов. Здесь пройдут лекции и встречи с ведущими экспертами медиаарта, а также премьеры — хореографический проект «Синтетическая морфология» Анастасии Алехиной и поэтическая пьеса «Лакуна» Дмитрия Масаидова х LYM ART. В музыкальной программе фестиваля особое место займет событие Tanzpol: впервые в Петербурге выступит легендарный Derrick May, один из основателей жанра Детройт-техно.