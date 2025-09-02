Иви показал новые материалы фантастического детектива «Гостья»

Простая женщина Зоя (Ирина Пегова) с радушием принимает в своем доме загадочную незнакомку Марину (Даша Верещагина), оказавшуюся в беде. Вот только, кажется, девушка — совсем не та, за кого себя выдает. В новой тизер-сцене из сериала Зоя обнаруживает, что по паспорту новую квартирантку зовут не Марина, а Ульяна. Зачем она скрывает свою личность? Может быть, их с Зоей связывает нечто большее, чем случайная встреча? Зритель узнает в фантастическом детективе «Гостья» на Иви.

Автором сценария и креативным продюсером выступила Настя Кузнецова. Также продюсируют проект Даша Соловьева, Ксения Касимова, Павел Лилиенфелд, Анастасия Дюкарева и Инна Оркина-Сексте, кресло режиссера-постановщика занял Иван Петухов. Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатр Иви и «КИНОПЧĒЛЫ» Продакшн.

Главные роли в проекте исполнили Ирина Пегова и Даша Верещагина. В сериале также снялись Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Сергей Гилев, Алексей Агранович, Владимир Стеклов и другие.