VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноИви показал новые материалы фантастического детектива «Гостья»

Иви показал новые материалы фантастического детектива «Гостья»

editor
By editor
80
гостья - ирина пегова и даша верещагина
Фото © пресс-служба Иви

Простая женщина Зоя (Ирина Пегова) с радушием принимает в своем доме загадочную незнакомку Марину (Даша Верещагина), оказавшуюся в беде. Вот только, кажется, девушка — совсем не та, за кого себя выдает. В новой тизер-сцене из сериала Зоя обнаруживает, что по паспорту новую квартирантку зовут не Марина, а Ульяна. Зачем она скрывает свою личность? Может быть, их с Зоей связывает нечто большее, чем случайная встреча? Зритель узнает в фантастическом детективе «Гостья» на Иви.

Автором сценария и креативным продюсером выступила Настя Кузнецова. Также продюсируют проект Даша Соловьева, Ксения Касимова, Павел Лилиенфелд, Анастасия Дюкарева и Инна Оркина-Сексте, кресло режиссера-постановщика занял Иван Петухов. Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатр Иви и «КИНОПЧĒЛЫ» Продакшн.

Главные роли в проекте исполнили Ирина Пегова и Даша Верещагина. В сериале также снялись Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Сергей Гилев, Алексей Агранович, Владимир Стеклов и другие.

Предыдущая статья
Первые кадры полнометражного сказочного блокбастера «Чудо-Юдо»
Следующая статья
Елизавета Арзамасова и Алексей Золотовицкий станут родителями необычной девочки в комедии «Оливка, Игорёк и Рекс»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru