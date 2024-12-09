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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUПервый Евразийский конгресс лингвистов стартовал в Москве

Первый Евразийский конгресс лингвистов стартовал в Москве

editor
By editor
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9 декабря 2024 года в «Президент-Отеле» состоялось торжественное открытие Первого Евразийского конгресса лингвистов. Масштабное международное научное мероприятие собрало более 500 ученых из более 40 стран мира.

Конгресс проходит по инициативе Института языкознания РАН при поддержке Минобрнауки России и приурочен к трехсотлетию Российской академии наук. Оргкомитет конгресса возглавляют президент Российской академии наук Геннадий Красников и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В рамках конгресса будут представлены ключевые направления развития современной лингвистики и ведущие мировые научные школы. Темами пленарных докладов, круглых столов и стендовых сессий станут:

  • международное десятилетие языков коренных народов (2022-2032): можно ли спасти языки под угрозой исчезновения? Промежуточные итоги работы российских и зарубежных лингвистов;
  • поддержка и развитие научных контактов в современных условиях;
  • Российская академия наук – 300 лет истории и современные вызовы;
  • искусственный интеллект в СМИ: друг или враг?
  • культура сообщества глухих и русский жестовый язык;
  • что могут рассказать языки мира о нашем прошлом?
  • мозг и язык: нейролингвистика открывает тайны речи;
  • как мозг читает? и многие другие.

В числе пленарных докладчиков — Алексей Гиппиус, академик РАН; Евгений Головко, член-корреспондент РАН; Айеша Кидваи, профессор Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели (Индия); Джоханна Николс, профессор Калифорнийского университета в Беркли (США); Мартин Хаспельмат (Лейпцигский университет, Германия); Алан Ченки (Амстердам, Нидерланды), ведущий специалист в области мультимодальной лингвистики; Баоя Чэнь (Пекинский университет, Китай); Юха Янхунен (Хельсинки, Финляндия), один из крупнейших специалистов по языкам Евразии.

Конгресс пройдёт в очном формате. Рабочие языки — английский и русский (с синхронным переводом). Пленарные доклады в первый и последний день конгресса будут сопровождаться переводом на русский жестовый и/или международный жестовый язык.

Во время проведения конгресса – с 9 по 13 декабря, пройдёт восемь пленарных докладов, восемнадцать параллельных секций, более двадцати круглых столов и три большие стендовые сессии. На сайте конгресса предусмотрена прямая телевизионная трансляция всех мероприятий.

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