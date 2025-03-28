«Господин Великий»: фильм о великой истории древнего города и о людях, которые ее хранят

26 марта в Москве, в кинотеатре «Октябрь» в рамках программы фестиваля «Неизвестная Россия» состоялась премьера документального фильма «Господин Великий». Фильм снят режиссером-документалистом, генеральным продюсером Фонда поддержки регионального кинематографа Эллой Тухарели по сценарию Валентины Лебедевой, производство студии «Свободное кино».

Сюжет фильма напрямую связан с Великим Новгородом, точнее – с новейшей историей Новгородского музея-заповедника. В октябре 2023 года в музей назначен новый директор – историк Сергей Брюн. Ему досталось весьма беспокойное хозяйство – 135 объектов по всей Новгородской области, 116 из которых признаны памятниками культуры мирового и регионального значения. Как выстраивались отношения с коллективом? Чем встретили музейные площадки? Первые знакомства и первые впечатления: от провинциальной тишины до величественных панорам города, от очаровательных казусов экспозиции Музея игрушки до не знающих равных в мире сокровищ Грановитой палаты.

По сути, фильм представляет авторское видение известного молодого режиссера, современного и смелого, основанное, как и полагается в документальном кино, на реальных событиях. Элла Тухарели предлагает своему зрителю фильм-эксперимент.

«Идея фильма – показать прекрасный музей, потому что Новгород всегда был для меня удивительным. Туда приехал Рюрик, там есть фрески Феофана Грека, волотова мастера. Но так как я режиссер, я всегда ищу драматургию. Мне нужен был такой “трикстер”, который введет в музей. Этим «трикстером» оказалось событие – приезд Сергея Павловича в музей. Через него мы рассказываем про весь музей, про прекрасных сотрудников, потому что все какие-то потрясающие и удивительные люди. Сейчас зрители это увидят, насколько прекрасны музеи Великого Новгорода», – пояснила режиссер свой замысел.

Приступая к съемкам, авторы не предполагали, как будет развиваться история внедрения молодого начинающего директора в рутину жизни одного из крупнейших и старейших российских музеев. Независимая камера просто фиксирует развитие непридуманного сюжета: от первых взаимных страхов и опасений до признания-непризнания. В этом нерв фильма. Вместе со всеми действующими лицами зрителю предлагается пережить разные настроения, чтобы закономерно прийти к главному герою фильма – Господину Великому Новгороду.

Это фильм о музее-заповеднике, о великой истории Великого Новгорода, о людях, которые ее трепетно хранят. Через призму нового назначения автор раскрывает целый ряд портретов музейных сотрудников: от заместителей руководителя до простых рабочих, обеспечивающих «храму муз» повседневный быт.

Генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн, делясь впечатлением от фильма, отметил:

«Я очень рад, что кино получилось не про историю маленького человека или одной заселенной на Новгородчину семьи… Фильм предоставляет возможность по-новому взглянуть на замечательный коллектив, который работает в музее. Ведь директора, увы, приходят и уходят, а музей – это вечность. И сотрудники, которые у нас работают – это настоящие звезды музейного дела, которые далеко не всегда получают должного экранного времени и внимания. Иногда, не получают его совсем. Я, как всегда, с должным скепсисом отношусь к себе в кадре (неважно, идет ли речь о художественном фильме или о документальном), а вот тому, с какой любовью показаны коллеги, и музей, и сам Новгород рад очень. От сердца благодарю и режиссера, и сценаристов, и всю группу, которые действительно помогли по-новому, со своим видением, но как можно большей аудитории увидеть Новгород. Про Новгород Великий снимать нужно, а про великий Новгородский музей – отдельно».

Фильм был очень тепло встречен зрителями, прозвучало много благодарных слов в адрес сотрудников Новгородского музея-заповедника и съемочной группы. В ближайшее время он появится на платформе «Кинопоиск», а также в эфирах телеканалов.

Фестиваль «Неизвестная Россия» является крупнейшим событием в области документального кино в России и служит платформой для открытия новых историй и имен, сочетая традиции классического кино с инновационными форматами контента. Он способствует созданию нового языка киноправды и популяризирует документальный жанр, делая его более доступным и рейтинговым. Фильмы фестиваля на экранах кинотеатров увидят более трех тысяч зрителей. На участие в фестивале было подано более тысячи заявок со всей России.