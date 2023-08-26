Первый полнометражный алтайский фильм мгновенно выходит на международный уровень

Историческое событие кинематографа. Показ долгожданного первого полнометражного алтайского фильма режиссера Михаила Кулунакова «Тропа» состоится в рамках конкурсной программы 12-го Московского международного кинофестиваля «Будем жить», где представлены картины не только из России, но Ирана, Китая, Коста-Рики, Узбекистана, Грузии.

Картина основана на реальных событиях. В основе киноленты история семейной пары, живущей в горах Алтая. Каждое утро муж, Адучи, одержимый идеей прорубить тропу через скалы, уходит в горы, в то время как жена, Карагыс, взвалила на свои плечи всю ответственность за быт и воспитание сына. Карагыс считает, что тропа - это путь в никуда. Удастся ли сохранить героям семейную идиллию?

Фильм снят на алтайском языке с субтитрами на русском языке.

Идея фильма у режиссера зародилась во время съемок другого проекта в Сайлюгемских горах Алтая, где он наблюдал эту картину. Изначально фильм задумывался как документальный, позже было решено сделать его игровым, добавить сюжет, драматургические элементы и глубже раскрыть героев.

Съемки проходили в с. Малая Иня, фильм снят за 28 дней. По словам Михаила Кулунакова, природа оказала большую помощь съемочному процессу: когда картине нужен был снег – шёл снег, когда картина нуждалась в ветре – дул ветер. Ни один из элементов не был создан искусственно. Жители села также активно подключились к съемочному процессу, оказывали свою поддержку в соответствие с возможностями.

Роли в картине «Тропа» исполняют не только профессиональные актеры, но и простые жители Алтая. Исполнительница главной роли Лия Санаа в жизни является бухгалтером в государственном учреждении. Режиссер разглядел в ней потенциал. Без опыта и актерского образования Лия Санаа за роль жены в фильме «Тропа» получила награду «За лучшую женскую роль и безупречный дебют» на VII Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон». А статуэтка «Золотой ворон» за лучшую режиссерскую работу досталась Михаилу Кулунакову.

Вдохновленный богатой природой и уникальным духом Алтая, Михаил Кулунаков создал неповторимый аутентичный мир, в котором погружает зрителя в местные традиции, быт, эмоции, душевные переживания и глубинные мысли героев, актуальные и близкие каждому человеку.

В ролях: Лия Санаа, Вадим Деев, Аржан Товаров.

Показ художественного фильма «Тропа» состоится в рамках конкурсной программы 12-го Московского международного кинофестиваля «Будем жить» в Белом зале Центрального Дома кинематографистов 26 августа в 18:00.

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