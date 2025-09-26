Оплата публикаций

Первый тизер-постер драмы «Айда!» появился в сети

В рамках презентации нового сезона проектов Института развития интернета (АНО «ИРИ») был представлен тизер-постер криминальной драмы «Айда!» — сериала о том, как и в силу каких исторических обстоятельств сформировалась «братва», и как произошел разгром крупнейшей казанской ОПГ «Тяп-Ляп» в конце 70-х.

Производством сериала занимаются совместно онлайн-кинотеатр START, телеканал НТВ, кинокомпании «ТФ Контент» и «Хэд Мэйд Продакшен» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Республики Татарстан.

Режиссером проекта выступил Олег Асадулин («Тест на беременность 2», «Снежный человек»). Главные роли в сериале сыграли Владимир Вдовиченков («Батя», «Чемпион мира»), Даниил Воробьев («Жить жизнь», «Медиатор»), Алексей Онежен («Первый раз», «Плакса»), Алексей Серебряков («Метод», «Ваша честь»), Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Два холма»), Павел Чинарев («Мажор», «Самка богомола»), Александр Аверин («ЮЗЗЗ», «Противостояние»), Екатерина Климова («Атом», «Горький 53»), Павел Ворожцов («Лихие», «Беспринципные»), а также Георгий Мартиросян, Олег Каменщиков, София Лопунова, Амаду Мамадаков, Кирилл Кузнецов, Фрол Фролов, Нелли Хаперская, Вильдан Фасхутдинов, Степан Белозеров, Антон Артемьев и другие.

По сюжету подросток из привилегированной семьи, Гриша (Алексей Онежен), переезжает с родителями из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден выучить его жестокие правила. Неожиданным наставником Гриши становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич (Даниил Воробьев) — умный, образованный и амбициозный манипулятор, усилиями которого подростки охотно вступают в группировку. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу, — начальник уголовного розыска Никонов (Владимир Вдовиченков). Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которым стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну.

